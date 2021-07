Toujours pas d'infection liée à la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

Seules quelques autres régions dans la province n'ont aucun cas actif sur leur territoire, notamment : le Nord-du-Québec, le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS AT) rappelle par contre que le variant Delta circule dans d'autres régions du Québec ainsi qu'en Ontario.

On demande donc à la population de demeurer prudente et d'éviter les déplacements et les contacts sociaux qui sont non essentiels.

Jeudi prochain, le 15 juillet, le CISSS AT tiendra un point de presse pour parler des derniers développements en ce qui concerne la situation épidémiologique et la vaccination.

Au Québec, on dénombre 64 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 10 nouveaux décès.