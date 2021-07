Déconfinement : la région de Waterloo passera à la 2e phase lundi

Depuis que Waterloo a été désignée comme zone chaude pour le variant Delta en juin, le taux de première dose de vaccin a bondi de 58,6 % à 79,8 % dans la région, soit légèrement plus que la moyenne provinciale.

Toutefois, le pourcentage de résidents pleinement vaccinés est de 45 % (+6,3 %), ce qui est inférieur à la moyenne provinciale de 51,12 %.

Par ailleurs, la région de Waterloo est celle qui compte le plus de nouveaux cas de COVID-19 dans la province jeudi (+52).

Je sais que le report de la phase 2 a été difficile pour les résidents, les commerçants et les organisations de la région de Waterloo, mais il s'agissait d'une décision stratégique pour nous permettre de rouvrir et de rester ouvert , explique la présidente du conseil régional Karen Redman.

La deuxième étape du déconfinement est en vigueur depuis le 30 juin dans le reste de la province et permet entre autres aux salons de coiffure et de tatouage de rouvrir. Les magasins peuvent accueillir plus de clients et la taille des rassemblements permis à l'extérieur passe de dix à 25 personnes. Par ailleurs, les rassemblements d'un maximum de cinq personnes à l'intérieur sont autorisés.

Mme Redman incite les résidents qui n'ont pas reçu leurs deux doses à se faire vacciner le plus rapidement possible pour que Waterloo puisse passer à la 3e étape de la réouverture avec le reste de la province le 21 juillet.

Elle souligne que 20 000 places ont été ajoutées pour ce week-end au centre d'immunisation du centre des congrès Bingemans de Kitchener, notamment.