Un peu de Québec dans la Coupe Stanley du Lightning

Le frère de Yanni, Jason, a regardé le match sur le bout de son siège, à Saint-Narcisse-de-Beaurivage, mercredi soir. Le pointage serré, 1-0, a maintenu la tension toute la soirée.

Moments émouvants

La joie a éclaté chez les Gourde, dès que la victoire a été confirmée.

Il n'y avait pas beaucoup de mots. J'ai sauté dans les bras de mon frère plus vieux. J'avais trois, quatre chums chez nous, un oncle et une tante. On s'est tous sauté dans les bras. J'ai sorti une bouteille de champagne , raconte l'un des frères de Yanni, Jason Gourde.

Yanni Gourde a inscrit le deuxième but du Lightning dans le premier match de la finale de la Coupe Stanley contre le Canadien. Photo : Associated Press / Gerry Broome

Ils ont pu parler à Yanni, alors qu’il était encore sur la glace du Amalie Arena, à Tampa Bay.

Il nous a appelés Facetime après avoir levé la coupe Stanley. La foule criait, l’ambiance était incroyable. On ne s'entendait pas, mais j'ai vu dans ses yeux et il faisait deux avec ses doigts. Il y avait de l'émotion dans l'air. Il nous rend vraiment fiers , lance avec émotion Jason Gourde.

Yanni Gourde célèbre après un but. Photo : Source : Page Facebook du Lightning de Tampa Bay

Fierté locale

Je l'ai vu jouer entre les rangées à l'épicerie de son père quand il avait deux, trois ans. Il avait déjà un hockey dans les mains. De l'épicerie à la Coupe Stanley, c'est quelque chose! Après la game, il y a des personnes qui ont paradé dans le village en klaxonnant jusqu'à minuit et demi environ. C'est vraiment exceptionnel ce qui arrive , souligne le coloré député conservateur, Jacques Gourde.

Ross Colton a été le premier à tromper Carey Price, mercredi soir, à Tampa Bay, dans le cinquième match de la finale. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

David Savard se démarque

Le défenseur David Savard, qui a grandi à Québec, a récolté une assistance sur le seul but du match, compté par la recrue Ross Colton.

Les joueurs du Lightning célèbrent la victoire d'une deuxième Coupe Stanley en deux ans. Photo : Source : Page Facebook du Lightning de Tampa Bay

Savard a été échangé au Lightning le 10 avril, en prévision des séries éliminatoires. L’ancien joueur du Blizzard du Séminaire Saint-François a été tout un atout pour Tampa Bay, selon son ex-entraîneur.

David, je l'ai coaché en 2006-2007 comme entraîneur adjoint du Blizzard. On avait remporté le championnat des séries. Hier, il était extrêmement combatif. C'est un modèle de défenseur. Il n'est pas juste bon offensivement. Il a beaucoup de talent, mais il fait plusieurs petites choses sur la glace , explique l'entraîneur-chef du Blizzard, Frédéric Parent.

Le défenseur David Savard Photo : Source: Page Facebook du Lightning de Tampa Bay

L’organisation du Lightning de Tampa Bay compte dans ses rangs une douzaine de Québécois, dont le directeur général Julien Brisebois.

Le joueur de centre originaire de Montmagny Alex Barré-Boulet fait partie de la formation, tout comme Jean-Philippe Côté. L’ancien des Gouverneurs de Sainte-Foy, devenu plus tard le Blizzard, est maintenant directeur du développement des joueurs du Lightning.

Les liens avec le Séminaire Saint-François sont toujours présents.

Jean-Philippe vient souvent faire son tour. Il a aussi développé des projets avec le SSFSéminaire Saint-François . Il est venu à quelques-unes de nos pratiques et a donné une conférence. Les joueurs étaient très, très attentifs. David Savard, quand il était dans la LHJMQ, il revenait au mois d'août pratiquer [avec notre équipe] , souligne Frédéric Parent.

L'équipe du directeur général Julien Brisebois a remporté un deuxième championnat en moins de 10 mois. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Les partisans sont nombreux, dans la région de Québec, à espérer voir la Coupe Stanley, cet été.

Il est encore tôt pour penser à ça, estime Jason Gourde.