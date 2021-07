Bientôt une réservation en ligne pour les plages des parcs du Mont-Orford et Yamaska

Ce système sera mis en place pour toute plage où il faut payer un droit de stationnement, c'est-à-dire pour les parcs nationaux de la Yamaska, du Mont-Orford et d'Oka.

À partir de la mi-juillet, il va y avoir aussi, de la même façon que pour le droit d'accès au parc, la nécessité d'acheter en ligne son droit d'accès au stationnement, ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir assurer aux gens qui ont réservé leur place un accès la plage , explique le porte-parole de la SÉPAQSociété des établissements de plein air du Québec , Simon Boivin.

C'est une façon de faire réclamée depuis longtemps , ajoute-t-il. Sans compter que sa mise en place devrait permettre de régler plus d'un problème, selon lui.

Ça fait un certain temps qu'on se fait demander de pouvoir réserver en ligne. Non seulement pour s'assurer une garantie d'accès, mais aussi pour limiter les files d'attente. Le temps de faire une transaction supplémentaire à la guérite fait en sorte qu'il y a des files d'attente qui se créent à certains endroits, et c'est un irritant. On a donc décidé d'adhérer à cette demande dès cet été , note-t-il.

M. Boivin admet cependant, du même souffle, qu'il faudra une période d'acclimatation. On s'attend à ce que les gens ne le sachent pas d'emblée. Il va falloir faire des communications là-dessus et expliquer le nouveau système, mais on pense qu'à terme, et même dès cet été, on va récolter les fruits non seulement en termes de diminution de la file d'attente, mais aussi de satisfaction des gens.

Plusieurs détails restent encore à dévoiler. Selon Simon Boivin, ils le seront au moment de la mise en place du système, dans environ une semaine. Mais d'ores et déjà, il précise qu'il sera permis de réserver son droit de stationnement jusqu'à 30 jours à l'avance, et qu'il n'y aura pas de possibilité d'annuler sa place, à moins que la plage soit fermée.

Encore plus de gens sur les plages

Pour ce qui est de la capacité d'accueil des plages, limitée à 50 % depuis l'an dernier, de nouveaux assouplissements sont en vigueur depuis mercredi au parc national du Mont-Orford.

Ça, on a reçu tout récemment une consigne différente de la santé publique , relève Simon Boivin.

La nouvelle règle à respecter est la distanciation physique entre les groupes sur la plage. C'est pour cette raison que nous conservons tout de même, pour le moment, un quota de vente d'accès quotidiens et de billets de stationnement à la plage , précise le directeur du parc, Mario Landry.

Il ajoute que ces quotas seront ajustés durant la journée en fonction de la météo et du nombre de clients sur les plages et en hébergement.

L'été dernier, en raison des règles en vigueur, la plage du lac Stukely a été au maximum de sa capacité, en haute saison, presque 90 % du temps. Au lac Fraser, ça a plutôt été 60 % du temps.