Premier coup de pelle pour un nouveau foyer de soins de longue durée à Temiskaming Shores

Les travaux de construction d'un nouveau foyer de soins de longue durée ont commencé cette semaine dans le secteur de New Liskeard. Le projet vise à remplacer l'édifice qui se trouve à Haileybury et permettra d'ajouter 46 nouveaux lits aux 82 déjà existants.

L'administratrice du Temiskaming Lodge, Francine Gosselin, se réjouit de voir bientôt se concrétiser ce projet, environ trois ans après avoir eu l’approbation de la province pour l'ajout de lits.

Surtout pendant la pandémie où il y a eu beaucoup d’attentes pour différentes choses, la pelle dans le sol pour ce projet qui est en marche depuis quelques années, c’est encourageant. Une citation de :Francine Gosselin, administratrice du Temiskaming Lodge

Elle explique que les besoins sont importants dans la communauté vieillissante. 46 lits de plus, ça aidera les gens qui attendent pour une place depuis un bon moment déjà.

Le nouveau foyer devrait ouvrir ses portes au printemps 2023, soit environ 1 an et demi plus tard que prévu.

L'administratrice du Temiskaming Lodge note toutefois qu’il restera quand même un bon nombre de personnes sur la liste d'attente.

Mme Gosselin ajoute que le nouveau foyer permettra la création d’une cinquantaine d’emplois. On travaille là-dessus pour combler les besoins de ressources humaines , précise-t-elle.

Le financement de la province pour le projet s'inscrit dans un portefeuille plus large de plus de 2,6 milliards de dollars, visant à moderniser et agrandir les centres de soins de longue durée sur 10 ans.