Des insulaires réclament davantage de ressources pour le bien-être des animaux

Le questionnaire a été lancé en ligne entre décembre 2020 et février 2021. Environ 4000 personnes ont répondu au sondage.

La majorité des répondants ont dit ne pas savoir comment dénoncer un cas de cruauté envers les animaux.

Il s'agit d'un problème rapporté dans d’autres provinces, comme le Québec, selon Ewa Demianowicz, responsable principal de campagne à Humane Society Canada.

Après plusieurs consultations, après une pression exercée par le public et aussi par des organismes du bien être animal […] il y a eu une volonté politique de trouver des solutions et d’améliorer le système , explique-t-elle.

Ewa Demianowicz, responsable principal de campagne à la Humane Society Canada, explique que la législation qui assure le bien être des animaux dans sa province a beaucoup progressé au fil des années. Photo : Gracieuseté Ewa Demianowicz

La Dre Carolyn Sanford, vétérinaire et directrice responsable de la santé et du bien-être des animaux au ministère de l’Agriculture et des Terres de l’île, a déclaré que le ministère travaille pour que le système de plaintes soit plus clair.

Nous allons nous assurer que nous utilisons nos ressources web de manière plus appropriée afin de rendre les instructions plus facilement accessibles Une citation de :Dre Carolyn Sanford, vétérinaire et directrice responsable de la santé et du bien-être des animaux au ministère de l’Agriculture de l’île

Le ministère étudie également la possibilité de développer un outil permettant de formuler une plainte en ligne pour centraliser les demandes et rendre la formulation plus accessible, selon la Dre Sanford.

La vétérinaire Carolyn Sandford ajoute que les Insulaires ont l'option de faire des plaintes anonymes auprès de son ministère. Photo : Radio-Canada / Randy McAndrew

Pour l'instant, toute plainte relative au bien-être des animaux de compagnie doit être signalée à la Humane Society de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les cas concernant des animaux de ferme et des animaux exotiques doivent, quant à eux, être dirigés au ministère de l’Agriculture.

L'inspection des éleveurs de chiots

Des défenseurs des animaux à l'île ont aussi suggéré qu'il devrait y avoir davantage d’inspections chez les éleveurs de chiots. Des visites sans préavis ont été aussi recommandées.

Selon Ewa Demianowicz, l’encadrement des éleveurs à chiots s’est beaucoup amélioré depuis quelques années dans sa province.

De la pression du public et de la mobilisation des organismes de défense des animaux ont été nécessaires pour faire avancer la loi protégeant particulièrement les chiens et les chats.

C’était seulement quand on a mis une pression extrême sur le gouvernement qu'ils ont réagi , explique-t-elle.

Pour Ewa Demianowicz, il faut plus de ressources sur le terrain lors des visites d’inspection pour contrer les cas de maltraitance dans les usines à chiot.

Elle explique que les animaux y sont soumis à de très mauvaises conditions.

L’accès à l’eau et à la nourriture est gardé au minimum et les animaux ne quittent jamais leur cage […], aussi il y a très peu d’accès à des soins vétérinaires , ajoute-t-elle.

Ashley MacLeod est coordonnatrice du développement et des communications de la Humane Society à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : CBC

Pour Ashley MacLeod, de la Humane Society de l’île du Prince-Édouard, la loi provinciale sur la protection des animaux doit être clarifiée et les consignes quant à l’élevage devraient être mieux expliquées à la population.

Le fait d’avoir quelque chose d’un peu plus clair pour les résidents de l’île et pour la communauté nous aidera à mieux faire notre travail , a-t-elle déclaré.

Selon la Dre Carolyn Sanford, du ministère de l’Agriculture et des Terres, l’île ne prévoit pas modifier le texte législatif pour l’instant néanmoins.

Des discussions avec des organismes de défense des animaux auront quand même lieu dans les prochains mois au sujet de l'amélioration des politiques.