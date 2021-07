Un prêt de 55 M$ de dollars pour moderniser le chemin de fer Tshiuetin

La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC), et le gouvernement du Québec injectent 55 millions de dollars dans l'entreprise de transport Tshiuetin sous forme de prêts remboursables.

Ces investissements serviront notamment à améliorer la structure des voies ferrées et à faire l'acquisition de nouveaux wagons de passagers plus performants et munis d'un réseau Internet.

La construction d’une gare à Mani-utenam est également sur la table, explique le chef du conseil des Innus de Uashat mak Mani-utenam, Mike Mckenzie.

C’est une gare qui serait construite vers Mani-utenam avec un tronçon, à peu près, de 4 ou 5 km qui relierait [la communauté] avec le chemin de faire de Tshiuetin. On aurait alors notre propre service. Depuis plusieurs années, on a le service avec IOC mais nous on veut mettre une gare à l’intérieur de la communauté de Mani-utenam , détaille le chef Mackenzie.

Transport Canada augmente également ses subventions annuelles dédiées à l'entreprise qui appartient aux Conseils des Innus de Uashat mak Mani-utenam et de Matimekosh-Lac-John ainsi qu'au Conseil de la Nation Naskapi de Kawawachikamach.

Le parcours de 530 kilomètres de Tshieutin entre Sept-Îles et Schefferville Photo : Radio-Canada

Les communautés autochtones du Canada sont confrontées à un manque d'infrastructures et ce financement substantiel est l'exemple parfait de la façon dont la Banque de l'infrastructure du Canada peut travailler en partenariat avec les communautés autochtones pour leur fournir des infrastructures sûres et améliorer leur qualité de vie , affirme le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, par voie de communiqué.