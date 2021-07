Poursuite policière sur la route 113 au cours de la nuit

Vers 1h20, les policiers tentaient de procéder à la vérification d’un véhicule dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon.

La conductrice du véhicule qui se dirigeait en direction de Chibougamau a refusé de s’arrêter et une poursuite policière s’est engagée.

Béatrice Dorsainville de la Sûreté du Québec rapporte la suite des événements :

La circulation était quasi nulle à ce moment-là puis le véhicule circulait entre 90 km/h et 100 km/h. Ça a continué ainsi pendant plus de 45 minutes et la conductrice est finalement allée s'immobiliser dans la cour du poste de police de Waswanipi , dit-elle.

La conductrice a ensuite été mise en état d’arrestation.

Des vérifications pour l’alcool ont été effectuées, mais ça s’est avéré négatif, précise Béatrice Dorsainville. Donc il y a aura des accusations de fuite qui seront portées contre la suspecte, une dame dans la trentaine qui a été libérée par citation à comparaître. Il n’y avait aucun motif apparemment qui justifiait sa fuite étant donné que tout était conforme de son côté.

Waswanipi est située à environ 120 km de Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec.