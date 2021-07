Laurence Vincent Lapointe et ses proches célèbrent l'annonce de sa participation aux JO

La Trifluvienne Laurence Vincent Lapointe a ressenti « un énorme soulagement et aussi beaucoup d'excitation et de fébrilité » en apprenant la nouvelle mercredi de sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo. Ce fût aussi une journée forte en émotions pour ses parents.

L'athlète de 29 ans a raconté avoir eu des frissons quand elle a enfilé la veste officielle de l’Équipe Canada. Enfin, j’ai la confirmation de pouvoir marquer l’histoire , a-t-elle confié au micro de l'émission En direct. C’est la première fois que des femmes participeront à des compétitions de canoë-kayak dans le cadre des Jeux olympiques.

J’ai le goût de crier, j’ai le goût de sauter, je suis émue, c’est l’accomplissement du rêve de notre fille , a déclaré la mère de la canoéiste, Nathalie Vincent. Son père, Guy Lapointe, affirme avoir ri et pleuré de joie en même temps en apprenant la nouvelle.

Les parents de Laurence Vincent Lapointe, Nathalie Vincent et Guy Lapointe, nous ont livré leurs impressions quelques heures après l'annonce de la participation de leur fille aux Jeux olympiques. Photo : Radio-Canada

Laurence Vincent Lapointe est une figure importante sur la scène internationale. Elle a remporté 13 médailles d’or aux Championnats du monde et détient plusieurs records du monde dans son sport. Son parcours jusqu’à Tokyo a toutefois été parsemé d’épreuves, comme des allégations de dopage, pour lesquelles elle a été blanchie, et son retrait d’une compétition en raison du protocole de la COVID-19.

Elle est impressionnante, tout ce qu’elle a vécu, passé au travers, je lui souhaite tellement le haut du podium. Une citation de :Nathalie Vincent, mère de Laurence Vincent Lapointe

Même si la décision est tombée à la dernière minute, Laurence Vincent Lapointe dit être prête pour les compétitions prévues dans la 2e semaine des Jeux olympiques.

L’approche que j’ai prise, c’était de m’entraîner comme si j’allais aux Jeux. Je ne voulais pas avoir le regret de dire "j’aurais donc dû" , a-t-elle déclaré au micro de Barbara Leroux.

Les parents de Laurence Vincent Lapointe ne pourront pas aller à Tokyo en raison des règles sanitaires. On s’est fait à l’idée. [...] On va être devant la télé. On a un écran gigantesque , affirme la mère de la canoéiste.

Mathieu Pelletier, aura la chance d’être aux Jeux olympiques en tant qu'entraîneur de l’équipe masculine canadienne de canoë-kayak. Le Trifluvien a été l’entraîneur de Laurence Vincent Lapointe durant une douzaine d’années.

Je vais vivre le rêve avec elle autant que possible. Une citation de :Mathieu Pelletier, entraîneur de l’équipe nationale de canoë-kayak

Le Trifluvien Mathieu Pelletier est entraîneur dans l'équipe nationale de canoë-kayak masculin et a été l'entraîneur de Laurence Vincent Lapointe durant plusieurs années. Photo : Radio-Canada

Ça a été difficile de voir cela, de la voir se débattre, d’essayer de toujours remonter la pente, de rester positive, de persévérer dans tout cela, je lui lève mon chapeau , dit-il.

Tout comme ses proches, il ressent beaucoup de fierté de voir que Laurence Vincent Lapointe a atteint son rêve de se rendre aux Jeux olympiques.

Avec les informations d'Amélie Desmarais