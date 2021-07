Haïti : la lutte pour le pouvoir s'enclenche, la traque des assassins se poursuit

M. Joseph semble vouloir remplir le vide laissé par la mort du dirigeant. Flanqué des têtes dirigeantes des forces de l'ordre, c'est lui qui s'est adressé mercredi à la population haïtienne pour tenter de la rassurer.

Mais il devait normalement quitter son poste, qu'il occupe par intérim depuis avril dernier. Son successeur, le docteur Ariel Henry, a été nommé par Jovenel Moïse deux jours avant que ce dernier ne tombe sous les balles de ses assaillants.

En entrevue avec le quotidien haïtien Le Nouvelliste, Ariel Henry a affiché sa détermination à faire valoir son droit à diriger le pays.

Selon moi, [Claude Joseph] n'est plus premier ministre. Une citation de :Ariel Henry, premier ministre d'Haïti nommé par Jovenel Moïse

Je suis un premier ministre nommé, Claude a été un premier ministre intérimaire qui a repris ses positions de ministre des Affaires étrangères. Je pense qu’il faut qu’on se parle. Claude était censé rester dans le gouvernement que moi j’allais avoir. Il a ajouté que, selon lui, M. Joseph fait désormais partie de son gouvernement.

Un gouvernement démissionnaire est un gouvernement démissionnaire, à ma connaissance. Ce n’est pas un gouvernement de plein exercice , a-t-il fait valoir. S’il n’y avait pas la nécessité d’avoir un autre gouvernement, je pense que le président Jovenel Moïse n’aurait pas été me rechercher ni faire les consultations. Il ne faut pas croire que le climat est devenu brusquement un climat apaisé.

La Constitution haïtienne, modifiée en 2012, prévoit qu'en cas de vacance de la présidence, la direction du pays soit assurée par le premier ministre en fonction.

C'est d'ailleurs l'argument mis en avant par l'émissaire de l'ONU dans ce pays, Helen La Lime.

Claude Joseph dirigera Haïti jusqu'à la tenue d'élections parlementaires et présidentielles, prévues à l'automne, a-t-elle dit au cours d'une entrevue virtuelle avec divers médias, à l'issue d'une rencontre du Conseil de sécurité de l'ONU.

Le premier ministre sortant l'a assurée de son intention de respecter le plan électoral, qui prévoit la tenue d'un premier tour de scrutin le 26 septembre et un second tour, en novembre, a dit Mme La Lime.

Il y a certainement des tensions. Il y a certainement des gens qui ont des interprétations différentes sur cette question , a-t-elle déclaré, appelant les parties au dialogue.

Les parties doivent mettre de côté leurs divergences et tracer une voie commune pour aller de l'avant et surmonter ce moment difficile de manière pacifique , a ajouté la responsable onusienne.

Nommé le 5 juillet, Ariel Henry n'a pas eu le temps de former son gouvernement avant les événements du 7 juillet. J’étais en train de choisir les membres de mon Cabinet, on était même très avancé , a soutenu le premier ministre nommé.

Il faut que je continue, mais dans le contexte actuel, je pense qu’il y a une opportunité de dialogue pour arriver à un accord qui nous permettra d’aller dans un meilleur climat aux élections et d’avoir un gouvernement aussi qui pourrait créer ce climat.

M. Henry a notamment critiqué l'imposition de l'état de siège déclarée par le premier ministre sortant, jugeant la décision un peu précipité[e] .

Claude Joseph n'a pas donné d'indications quant à une éventuelle passation du pouvoir. Ariel Henry affirme toutefois que les deux hommes sont en contact constant .

Pendant la journée, le premier ministre sortant a dit avoir ordonné la réouverture de l'aéroport international de Port-au-Prince et a appelé à la réouverture des entreprises.

L'aéroport, de même que les magasins, les banques, les stations-service ainsi que les transports en commun de la capitale sont fermés depuis la veille.

Le secrétariat général de la primature a en outre demandé aux employés de l'administration publique de reprendre le travail dès vendredi, a indiqué en entrevue à ICI RDI Jean Daniel Sénat, journaliste au Nouvelliste et à la radio Magik9.

Le journaliste a en outre fait état d'une reprise timide des activités liées au commerce informel.

Mercredi, Claude Joseph a déclaré l'état de siège pour 15 jours dans le pays, qui est en deuil national . Cette mesure spéciale permet entre autres aux autorités de procéder à des perquisitions sans mandat ainsi que d' instaurer des mesures de sûreté spéciales .

La situation dans les rues est relativement calme. Il n'y a pas pour l'instant de conflit entre partisans et opposants de l'ancien président de 53 ans, qui était particulièrement impopulaire dans les derniers moments de son règne.

La République dominicaine, pays voisin d'Haïti, a par ailleurs annoncé mercredi la fermeture de sa frontière.

Des membres du corps policier en Haïti étaient à la recherche d'indices près de la résidence présidentielle le 7 juillet 2021. Photo : AFP / VALERIE BAERISWYL

Au moins un Américain parmi les assaillants

Le chef de la police, Leon Charles, a déclaré lors d'une conférence de presse télévisée, jeudi, que les autorités avaient retracé les assassins présumés, en majorité des hispanophones, dans une maison située près du lieu du crime à Pétion-Ville, une banlieue nord de la capitale Port-au-Prince.

Parmi les assaillants, six sont entre les mains de la police et cinq voitures ont été récupérées. Malheureusement, la population en a brûlé trois [véhicules] , a-t-il dit.

Il a précisé que la population locale avait aidé la police à retrouver les suspects, mais a imploré les citoyens de ne pas se faire justice eux-mêmes.

Un citoyen américain d'origine haïtienne, James Solages, fait partie des six personnes arrêtées en lien avec l'assassinat du président Moïse, a de son côté affirmé le ministre haïtien chargé des questions électorales, Mathias Pierre, cité par le Washington Post et l'Agence France-Presse.

Un porte-parole du département d'État américain a dit ne pas être en mesure de confirmer l'information.

Selon le journaliste Jean Daniel Sénat, le suspect travaillait en Haïti auprès d'organisations caritatives. Il organisait la distribution de matériel scolaire à des élèves.

Mathias Pierre a également dit au Washington Post que les forces de l'ordre croyaient qu'au moins une autre des personnes détenues avait la nationalité américaine.

Le premier ministre sortant avait soutenu la veille que les membres du commando responsable de l'assassinat étaient des étrangers qui parlaient anglais et espagnol .

Resté vague sur les opérations en cours, le chef de la police nationale a par ailleurs indiqué que les forces de l'ordre étaient désormais à la recherche des cerveaux de l'opération.

Nous avons déjà en main les auteurs physiques et nous sommes à la recherche des auteurs intellectuels. Une citation de :Léon Charles, chef de la police nationale haïtienne

Citant le chef de police, le journaliste Jean Daniel Sénat a spécifié que les forces de l'ordre avaient aussi saisi des armes.

Des images diffusées en direct jeudi montraient une camionnette de police transporter deux suspects menottés et surveillés par des officiers cagoulés et lourdement armés.

Selon la police, les deux hispanophones tentaient de prendre la fuite après s'être retranchés dans une maison.

D'après Reuters, des centaines de personnes en colère se sont par ailleurs amassées devant le commissariat où sont détenus les suspects, pour réclamer qu'ils soient brûlés .

Plus tôt dans la journée, les habitants ont apporté les cadavres de deux suspects au poste de police de Pétion-Ville.

Les autorités diffusent l'information au compte-gouttes, mais affirment que les individus tués ou arrêtés sont des mercenaires de nationalités diverses, sans toutefois préciser si des citoyens haïtiens font partie du lot. Le pouvoir n'a encore fourni aucune preuve pour appuyer ses affirmations, et la police n'a pas davantage révélé les motivations de ceux qui ont perpétré l'assassinat de Jovenel Moïse.

En fin de soirée mercredi, le chef de la police a déclaré que ses hommes avaient tué quatre responsables présumés de l'attaque et en avaient arrêté deux à l'issue d'une fusillade dans Port-au-Prince, qui a laissé les rues jonchées de douilles.

Il a également affirmé qu'ils étaient parvenus à libérer trois agents du cortège de protection du président qui avaient été pris en otage.

Les agents qui ont participé à l'opération policière se font interroger pour donner des précisions sur les assaillants.

Vers 1 h dans la nuit de mardi à mercredi, un groupe armé a fait irruption dans la résidence du président Moïse. Les assassins ont criblé l'homme d'État d'au moins 12 balles, selon ce qu'a déclaré un juge au quotidien Le Nouvelliste, et ont grièvement blessé sa femme, Martine Moïse. Cette dernière a été transportée vers un hôpital de Miami, en Floride, pour que soient traitées ses blessures.

Selon certains médias, les membres du commando se sont fait passer pour des agents de l'Agence antidrogue américaine (Drug Enforcement Administration, DEA), avant d'entrer dans la résidence présidentielle. Le Miami Herald fait état d'une vidéo où l'on entendrait les tueurs s'annoncer comme tels à l'aide d'un mégaphone.

Séance d'urgence du Conseil de sécurité

À la demande des États-Unis et du Mexique, le Conseil de sécurité de l' ONUOrganisation des Nations unies a tenu jeudi matin une séance d'urgence à huis clos.

Dans un communiqué de presse, les membres du Conseil ont enjoint à tous les acteurs politiques en Haïti [de] s'abstenir de tout acte de violence et de toute incitation à la violence et de rester calmes, faire preuve de retenue et éviter tout acte qui pourrait contribuer à accroître l'instabilité . Ils ont également exprimé leur soutien indéfectible au dialogue .

Selon Mme La Lime, les discussions ont essentiellement tourné autour de la requête des autorités haïtiennes d'obtenir une assistance sécuritaire supplémentaire. Haïti doit spécifier exactement ce qu'elle recherche , a-t-elle cependant déclaré.

Une mission de maintien de la paix de l'ONU, censée rétablir l'ordre après qu'une rébellion eut renversé le président Jean-Bertrand Aristide en 2004, s'est terminée en 2019, alors que le pays était toujours en plein désarroi.

Le meurtre de Jovenel Moïse a créé une onde de choc sur la scène internationale. Depuis mercredi, les dirigeants de plusieurs pays ont dénoncé le crime.

Mercredi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a condamné le meurtre du président et offert à la population haïtienne toute l'aide dont elle pourrait avoir besoin .

Sur Twitter, l'ambassade du Canada en Haïti invite les ressortissants canadiens à suivre les directives des autorités. Elle les prévient également que celles-ci pourraient imposer un couvre-feu sans préavis.