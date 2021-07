La lutte pour le pouvoir en Haïti s'enclenche

M. Joseph semble vouloir remplir le vide laissé par la mort du dirigeant. C'est lui qui, flanqué des têtes dirigeantes des forces de l'ordre, s'est adressé mercredi à la population haïtienne pour tenter de la rassurer.

Mais Claude Joseph devait normalement quitter son poste, qu'il occupe par intérim depuis avril dernier. Son successeur, le docteur Ariel Henry, a été nommé par Jovenel Moïse environ 24 heures avant que ce dernier ne tombe sous les balles de ses assaillants.

En entrevue avec le journaliste Robenson Geffrard du quotidien haïtien Le Nouvelliste, Ariel Henry semble déterminé à faire valoir son droit à diriger le pays.

Selon moi, [Claude Joseph] n'est plus premier ministre , a-t-il affirmé au quotidien.

Je suis un premier ministre nommé, Claude a été un premier ministre intérimaire qui a repris ses positions de ministre des Affaires étrangères. Je pense qu’il faut qu’on se parle. Claude était censé rester dans le gouvernement que moi j’allais avoir. Il a ajouté que, selon lui, M. Joseph fait désormais partie de son gouvernement.

Un gouvernement démissionnaire est un gouvernement démissionnaire à ma connaissance. Ce n’est pas un gouvernement de plein exercice. S’il n’y avait pas la nécessité d’avoir un autre gouvernement, je pense que le président Jovenel Moïse n’aurait pas été me rechercher ni faire les consultations. Il ne faut pas croire que le climat est devenu brusquement un climat apaisé. Une citation de :Ariel Henry, premier ministre nommé d'Haïti

La Constitution haïtienne, amendée en 2012, prévoit qu'en cas de vacance de la présidence, la direction du pays soit assurée par le premier ministre en fonction.

Nommé le 5 juillet, Ariel Henry n'a pas eu le temps de former son gouvernement avant les événements du 7 juillet. J’étais en train de choisir les membres de mon Cabinet, on était même très avancé , a dit le premier ministre nommé.

Il faut que je continue, mais dans le contexte actuel, je pense qu’il y a une opportunité de dialogue pour arriver à un accord qui nous permettra d’aller dans un meilleur climat aux élections et d’avoir un gouvernement aussi qui pourrait créer ce climat.

M. Henry a notamment critiqué la décision de son prédécesseur d'imposer l'état de siège dans le pays. Je ne pense pas qu’on soit dans une situation qui nécessite l’état de siège. Je pense que c’est un peu précipité. C’est mon point de vue , a-t-il dit.

Claude Joseph n'a pas donné d'indications quant à une éventuelle passation du pouvoir. Ariel Henry affirme toutefois que les deux hommes sont en contact constant .

Des membres du corps policier en Haïti étaient à la recherche d'indices près de la résidence présidentielle le 7 juillet 2021. Photo : AFP / VALERIE BAERISWYL

Ce que l'on sait des événements

Vers 1 h mercredi matin, un groupe armé a fait irruption dans la résidence du président haïtien Jovenel Moïse, 53 ans. Les assassins ont criblé l'homme d'État d'au moins 12 balles, et ont également grièvement blessé sa femme, Martine Moïse. Cette dernière a été transportée vers un hôpital en Floride pour que soient traitées ses blessures.

Le chef de la police nationale haïtienne a annoncé que ses hommes avaient tué quatre responsables présumés de l'attaque. Une vidéo qui circule sur Internet montre également deux présumés assaillants arrêtés par une foule dans les rues de la capitale.

Peu de choses sont connues pour l'instant à propos des assaillants. Selon le premier ministre sortant Claude Joseph, les membres de ce commando seraient des étrangers qui parleraient anglais et espagnol .

À cette heure, le pouvoir n'a fourni aucune preuve pour appuyer ces affirmations. on ne connaît ni l'identité ni les motivations de ces individus

Selon certains médias, le commando se serait fait passer pour des agents de l'agence américaine antidrogue, la Drug Enforcement Administration (DEA), avant d'entrer dans la résidence présidentielle. Le Miami Herald fait état d'une vidéo où l'on entendrait les tueurs s'annoncer comme tels à l'aide d'un mégaphone.

Claude Joseph a déclaré hier l'état de siège pour 15 jours dans le pays, qui est en deuil national . Cette mesure spéciale permet entre autres aux autorités de procéder à des perquisitions sans mandat ainsi que d' instaurer des mesures de sûreté spéciales .

L'aéroport international de Port-au-Prince est notamment fermé.

Sur Twitter, l'ambassade du Canada en Haïti invite les ressortissants canadiens à suivre les directives des autorités. Elle les prévient également que celles-ci pourraient imposer un couvre-feu sans préavis.

La situation dans les rues est relativement calme. On ne déclare pas pour l'instant de conflit entre partisans et opposants de l'ancien président, qui était par ailleurs particulièrement impopulaire dans les derniers moments de son règne.

Les magasins, les banques et les stations-service de la capitale sont fermés, rapporte l'Agence France-Presse.

Séance d'urgence du Conseil de sécurité

À la demande des États-Unis et du Mexique, le Conseil de sécurité de l' ONUOrganisation des Nations unies a tenu ce matin une séance d'urgence à huis clos.

La teneur de la rencontre n'a donc pas été rendue publique. Dans un communiqué de presse, les membres du Conseil ont enjoint tous les acteurs politiques en Haïti à s'abstenir de tout acte de violence et de toute incitation à la violence et à rester calmes, à faire preuve de retenue et à éviter tout acte qui pourrait contribuer à accroître l'instabilité . Ils ont également exprimé leur soutien indéfectible au dialogue .

Le meurtre de Jovenel Moïse a créé une onde de choc sur la scène internationale. Depuis hier, de nombreux chefs d'État défilent pour dénoncer le crime.

Plus tôt ce matin, le pape François a dénoncé l'assassinat odieux du chef d'État. Le souverain pontife a également dénoncé toute forme de violence dans le règlement des crises politiques.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a réagi hier en condamnant le meurtre du président et en offrant à la population haïtienne toute l'aide dont elle pourrait avoir besoin .

Avec des informations du Nouvelliste.