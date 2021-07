Qu’est-il arrivé le jour où Iain Rankin a fait une sortie de route en 2005 ?

En 2005, la voiture de Iain Rankin, alors âgé de 22 ans, a basculé dans un fossé. Il a alors été arrêté et accusé de conduite en état d’ébriété. Déclaré coupable, les accusations ont été retirées après un appel de sa condamnation. Avait-il oui ou non consommé de l’alcool ce jour-là?

Celui qui est maintenant premier ministre de la Nouvelle-Écosse a refusé de répondre aux questions des journalistes à ce sujet mercredi.

Comme je l’ai dit lundi, je veux réitérer que je suis vraiment, vraiment désolé pour mes actions lorsque j’étais plus jeune , a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. C’est regrettable que je doive revivre cette expérience maintenant.

Lundi, le premier ministre a confié avant un point de presse sur la COVID-19 qu’il avait été trouvé coupable de conduite en état d’ébriété en 2003 lorsqu’il avait 20 ans. Il avait alors perdu son permis de conduire pour un an et avait reçu une amende de 1200 $. Il a aussi raconté qu’il avait été de nouveau arrêté pour la même offense en 2005, mais qu’il avait été trouvé innocent .

Toutefois, des documents judiciaires démontrent qu’il a d’abord été déclaré coupable après cet incident et condamné à 14 jours de détention, mais que sa condamnation a été annulée en appel. Il n’est pas clair si Iain Rankin a fait un séjour derrière les barreaux ou non.

Un accident qui soulève des questions

Les documents donnent plus de détails sur ce qui s’est passé le jour de l’accident. Le 25 juillet 2005, vers 6 h du matin, la Subaru d’Iain Rankin a fait un virage rapide sur la route Kearney Lake avant de basculer dans un fossé.

Lors de son procès en 2006, un travailleur de la construction a témoigné avoir vu l’accident. Il dit qu’il faisait déjà clair dehors, que la route était libre et sèche. Il parlait au téléphone avec un répartiteur du 911 lorsqu’il aperçut un homme sortir du côté du passager de la voiture. Celui-ci apparaissait chancelant .

James Pentecost a ajouté qu’il ne pouvait pas dire si son état était dû à la consommation d’alcool ou s’il était sonné par l’accident, mais a ajouté avoir senti de l’alcool sur l’haleine de l’homme. On pouvait le remarquer , a-t-il témoigné.

M. Pentecost a également indiqué qu’Iain Rankin lui avait dit qu’il avait tenté d’éviter un chevreuil, mais que lui-même n’en avait pas vu alors qu’il conduisait dans la direction opposée.

L'agente Bridgette Dunlap du Service de police d’Halifax a également témoigné au procès. C’est elle qui est intervenue sur les lieux de l’accident. Lorsqu’elle est arrivée, Iain Rankin était soigné par un ambulancier.

Elle raconte que l’homme avait la langue pâteuse et avait parfois des difficultés d’élocution. Elle a ajouté avoir vu un cachet de bar imprimé sur sa main. Elle a expliqué qu’elle lui avait demandé s’il était sorti la veille et s’il avait bu, mais l’avocat d’Iain Rankin a interrompu son témoignage pour contester la pertinence de la conversation entre la policière et son client.

Celle-ci n’a pas précisé ensuite qu’elle a été la réponse d’Iain Rankin.

Une fois libéré par l’ambulancier, Iain Rankin a été arrêté. La policière lui a lu ses droits et il a demandé à parler à un avocat.

Il a ensuite été emmené au poste et on lui a fait subir un alcootest. Selon l'agente Dunlap, le premier résultat a indiqué un taux de 0,115 et un second a livré un résultat de 0,15, soit près du double de la limite permise.

Au procès, la police a soumis une copie des résultats, mais puisqu’il ne s’agissait pas de l’original, la preuve a été jugée irrecevable. Le juge l’a déclaré coupable de conduite en état d’ébriété, mais a rejeté une accusation de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale.

Ces informations sont disponibles dans des documents de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et dont CBCCanadian Broadcasting Corporation a obtenu copie.

Iain Rankin se défend

Lundi, le premier ministre a tenu à préciser que sa famille, ses amis ainsi que la direction du Parti libéral étaient au courant de ses actions du passé.

Il a également insisté sur le fait qu’il avait été reconnu innocent après son arrestation de 2005.

En droit, les tribunaux ne déclarent pas l’innocence d’une personne, mais bien la culpabilité ou non d’un individu en tenant compte du principe que la couronne possède le fardeau de la preuve et que la culpabilité doit être établie hors de tout doute raisonnable .

Questionné sur l’utilisation de cette terminologie, Iain Rankin a expliqué que l’alcool a joué un grand rôle dans sa vie lorsqu’il était dans la vingtaine et qu’il le regrette. Il ajoute avoir abandonné ces habitudes dans la trentaine et a annoncé du même coup qu’il serait père pour la première fois en novembre.