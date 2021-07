Jody Wilson-Raybould ne sera pas candidate aux prochaines élections fédérales

Ce n'était pas une décision facile ou rapide à prendre , écrit la députée dans une lettre à ses électeurs diffusée sur son compte Twitter.

Je n'ai pas pris cette décision pour passer plus de temps avec ma famille ou pour me concentrer sur d'autres défis et activités , explique-t-elle.

Mme Wilson-Raybould précise que sa décision est née d'une longue réflexion sur mon expérience à Ottawa et celles que d'autres m'ont confiées, ainsi que d'une prise de conscience croissante de la profondeur des changements nécessaires dans notre culture politique .

Celle qui dit avoir été élue pour amener un changement , notamment en matière de réconciliation, de changements climatiques, de justice sociale et raciale dit quitter la colline parlementaire pour continuer de le faire autrement .

La politique fédérale est, de plus en plus, un triomphe honteux de la partisanerie sur l’action , lit-on dans sa lettre.

L'ex-ministre libérale Jody Wilson-Raybould a été élue comme députée indépendante dans Vancouver-Granville en octobre 2019. Photo : Radio-Canada / Timothé Matte-Bergeron

Le combat continue

Née en Colombie-Britannique, l’avocate Jody Wilson-Raybould a fait le saut en politique fédérale en 2015. Elle a occupé le poste de ministre de la Justice et procureure générale au sein du gouvernement de Justin Trudeau jusqu’en 2019.

Lorsque le premier ministre lui retire la Justice pour lui confier le ministère des Anciens combattants, de nombreux commentateurs voient une rétrogradation.

Dans des propos d’abord rapportés par le Globe and Mail, l'ex-ministre de la Justice accuse le gouvernement d’ingérence politique afin que SNC-Lavalin obtienne un accord de réparation.

Le 22 octobre 2019, elle est réélue comme députée indépendante dans la circonscription de Vancouver-Granville.

Je me suis battue pour le changement en dehors de la politique fédérale pendant plus de vingt-cinq ans, et je me suis battu pour le changement au cœur de la politique fédérale au cours des six dernières années , rappelle Jody Wilson-Raybould.