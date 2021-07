Des femmes itinérantes victimes de violence en Estrie

C’est beaucoup de la violence sexuelle que les femmes vivent, et aussi de la violence physique. Il y a d’autres types de violence, mais celles-là sont les plus rapportées. Plusieurs m’ont parlé de situations où elles se font battre ou bien se font voler pendant qu’elles dorment , explique la coordonnatrice du comité Femmes itinérantes à l’abri de la violence, Karine Hamel.

Elles ne se sentent pas en sécurité présentement. Une citation de :Karine Hamel, coordonnatrice du comité Femmes itinérantes à l'abri de la violence

Alors que la violence faite aux femmes a fait couler énormément d’encre au cours des derniers mois, l’organisme a choisi de se mobiliser pour contribuer à freiner ce fléau chez les femmes plus démunies.

Ainsi, une campagne de financement sera en cours jusqu’au 18 uillet prochain. Actuellement, l’objectif d’amasser 5000 $ a presque été atteint par l’organisme. Toutefois, le comité appelle la population à donner encore plus dans le but de venir en aide aux femmes en itinérance des régions de Sherbrooke et de Magog particulièrement.

Ce qu’on veut, c’est leur offrir des moments de répit, mais aussi des situations où elles peuvent se sentir plus en sécurité. Sans nécessairement leur fournir un endroit fixe à longueur d’année, on les rencontre, chacun dans nos organismes, et puis on essaie de leur offrir de l’aide par le biais de cours d’autodéfense ou de boutons panique (appareils qui émettent un fort bruit lorsqu’on appuie dessus).

On est conscients que ça ne fera pas tout le travail, mais avoir un filet de sécurité derrière elles, ça peut les aider à se sentir mieux. Une citation de :Karine Hamel, coordonnatrice du comité Femmes itinérantes à l'abri de la violence.

Par ailleurs, chaque année, Femmes itinérantes à l'abri de la violence effectue une collecte de cellulaires usagés, qui sont offerts aux femmes afin qu’elles puissent signaler le 911 au besoin.

Moins présentes dans les rues

Selon Karine Hamel, il est difficile d’observer de manière tangible le phénomène d’itinérance au féminin, comme il est presque invisible. Les femmes sans domicile fixe opteraient souvent pour un autre endroit que la rue.

Il y en a beaucoup qui se promènent d’un appartement à l’autre, chez un ami, un parent. Il y en a même qui doivent offrir des services sexuels pour pouvoir avoir accès à un lit, et qui doivent donc changer d’endroit d’une journée à l’autre. D’autres vivent dans des endroits d’hébergement comme la Maison Marie-Jeanne du Partage Saint-François, par exemple.

La dernière année ayant été particulièrement éprouvante pour plusieurs personnes, le nombre de femmes victimes d’itinérance a augmenté considérablement, croit Mme Hamel.

Ça a fait en sorte que plusieurs vivent dans des situations de vulnérabilité et sont obligées de rester dans des endroits où elles ne se sentent pas en sécurité. Une citation de :Karine Hamel, coordonnatrice du comité Femmes itinérantes à l'abri de la violence