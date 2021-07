Transport interurbain : l'achalandage et le nombre de liaisons augmentent sur la Côte-Nord

L’entreprise Intercar ajoute des départs entre Québec et Baie-Comeau, et fait ainsi passer l’offre de transport interurbain à quatre trajets par semaine entre Sept-Îles et la capitale nationale.

Depuis la reprise des services à la fin du mois de mars, deux trajets par semaine liaient Sept-Îles, Baie-Comeau et Québec.

En entrevue à Bonjour la Côte jeudi, le président d'Intercar, Hugo Gilbert, a cependant indiqué que malgré l'achalandage croissant et l’ajout de départs, la relance des activités de la compagnie n’est toujours pas rentable.

Il y a quatre semaines, on vendait 190 billets sur notre réseau [qui couvre la Côte-Nord et le Saguenay–Lac Saint-Jean ] et là, on est environ à 300 billets. Sans être un achalandage qui nous permet la rentabilité, on voit que les gens sont prêts à recommencer à voyager et l’achalandage de semaine en semaine augmente , observe M. Gilbert.

Avec les mesures sanitaires en place, la compagnie peut embarquer un maximum de 27 personnes par véhicule à l’heure actuelle.

Le président espère que des allégements seront annoncés dans les prochaines semaines afin de pouvoir augmenter la capacité d'accueil de ses autobus, mais ne s’attend cependant pas à avoir de bonne nouvelle avant l’automne prochain. La fédération qui nous représente auprès des instances gouvernementales nous dit que pour l’instant la santé publique nous donne une fin de non-recevoir au niveau de l’augmentation des passagers , raconte-t-il.

Le propriétaire du groupe Intercar, Hugo Gilbert (archives) Photo : Radio-Canada

Québec bonifie son aide aux transporteurs

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a annoncé mercredi qu’il débloque 20 millions de dollars pour relancer le transport interurbain par autobus partout dans la province.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a annoncé que la mise en place du Programme d'aide à la relance du transport interurbain par autobus (PARTIA) permettra d'assurer la reprise des services, autant sur les lignes principales que secondaires.

Le ministre des Transports, François Bonnardel (archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

L'aide devrait aussi permettre aux transporteurs de s'adapter à l'évolution des recommandations de la santé publique.

Selon le ministre, cet investissement s'ajoute aux 18 millions de dollars accordés en 2020-2021 pour maintenir plusieurs circuits d'autobus dans les régions du Québec.