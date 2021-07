Plus de la moitié des adultes vaccinés en Ontario, mais pas de passeport vaccinal prévu

Le gouvernement ontarien a répété ce qu'il avait déjà dit en janvier dernier au sujet d'un possible passeport vaccinal, même si plus de la moitié des adultes ontariens sont désormais pleinement vaccinés.

Non, nous ne travaillons pas sur cette idée d'un passeport vaccinal, on aide financièrement les commerces [pour respecter les protocoles sanitaires], mais la question d'un passeport vaccinal est une décision du gouvernement fédéral. Nous nous concentrons sur la vaccination. Une citation de :Christine Elliott, ministre de la Santé

Dans d'autres pays, la preuve vaccinale est requise pour participer à des événements culturels, et le Québec l'envisage.

En Ontario, un certificat de vaccination est envoyé par courriel aux personnes qui ont reçu leurs deux doses de vaccin. Les Ontariens pourront l'utiliser comme preuve de leur vaccination.

L'Ontario autorise le mélange des vaccins pour les deuxièmes doses. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le point sur la vaccination et la propagation des variants

Plus de 51 % des adultes ontariens sont maintenant pleinement vaccinés et quelque 5 millions de doses de Pfizer et de Moderna sont attendues pour le mois de juillet.

Les variants continuent toutefois de préoccuper les autorités. La présence du variant Delta a augmenté dans la région de Grey Bruce, et continue de se propager davantage dans les 10 régions sanitaires déjà connues, où plus de doses de vaccin sont distribuées.

En 3 semaines, plus de 772 000 doses de vaccin ont été distribuées dans ces régions , a précisé la solliciteure générale Sylvia Jones

Le nombre de personnes prenant rendez-vous pour une première dose stagne dans la province, qui veut mettre les bouchées doubles pour encourager sa population à se faire vacciner, notamment grâce à des cliniques mobiles temporaires sur les lieux de travail et offertes dans plusieurs langues.

Plus de 26 000 personnes ont été vaccinées à l'aréna Banque Scotia, à Toronto, le dimanche 27 juin. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Au cours de la période allant du 12 mai au 12 juin, 29 380 cas de COVID-19 ont été signalés. Parmi ces derniers, plus de 83 % concernaient des gens qui n'étaient pas vaccinés, près de 16 %, des gens ayant été partiellement vaccinés, et 1,2 %, des personnes entièrement vaccinées.

Les autorités sanitaires considèrent que les personnes partiellement vaccinées sont celles où les symptômes apparaissent 14 jours ou plus après l’administration de la 1re dose. Les cas sporadiques, ou entièrement vaccinés, touchent les personnes ayant des symptômes 7 jours ou plus après l’administration de la 2e dose.

Les cibles de vaccination pour entrer dans phase 3 de réouverture de la province sont atteintes. Celles-ci mentionnaient qu'entre 70 à 80 % des adultes devaient avoir reçu une dose de vaccin et qu'au moins 25 % devaient avoir reçu les deux doses.

Les autorités disent toutefois étudier d'autres critères avant de songer à rouvrir plus rapidement, comme le nombre d'hospitalisations aux soins intensifs et le nombre de cas quotidiens.

La 2e phase de réouverture de la province a commencé le 30 juin. Le délai entre les phases de réouverture est de 21 jours.