Un mouvement citoyen, mené par des Métis, a été formé pour éduquer la population à propos du passé colonial associé au colonel Garnet Wolseley. Le groupe Red River Echoes a placardé, en juin, plus de 300 affiches dans le quartier pour mettre en lumière ses agissements en 1870.

Garnet Wolseley a été envoyé au Manitoba pour diriger une troupe de 1000 personnes afin de réprimer violemment la résistance de la rivière Rouge de Louis Riel.

Les Métis qui n’ont pas fui ont fait face à des agressions, des lynchages et des viols par les troupes vicieuses de Wolseley , peut-on lire sur les affiches.

Les militants réclament un changement de nom pour le quartier Wolseley, de même que la rue et l’école qui porte ce toponyme.

Un nom comme celui-ci et les autres noms coloniaux dans la ville causent du tort. Ils forcent les Manitobains métis à marcher dans la rue de quelqu’un qui a essayé de nous éradiquer , lance Chantal Garand, membre du groupe Red River Echoes.

Si vous connaissez l’histoire du Manitoba, vous savez que le général Wolseley était un homme mauvais , ajoute la résidente de longue date du quartier, Debbie Patterson.

Elle pense depuis longtemps que le nom du quartier doit changer. De plus, elle estime que le nom ne rend pas justice au concept de réconciliation alors que les gens du quartier sont sensibilisés à la question territoriale, à la justice et aux questions environnementales .

L’opinion est aussi partagée par Adrian Challis, un résident de Wolseley depuis 1969. Les temps ont changé et nous sommes plus sensibilisés aux enjeux autochtones, aux symboles et aux noms coloniaux , dit-il.

Si un changement de nom survenait, cela ne diminuerait pas son amour pour le quartier, précise-t-il.

Certaines réticences exprimées

Une pétition demandait déjà l’an dernier le retrait du nom de Wolseley des lieux où se trouve cet honneur toponymique. La pétition l’a décrit comme le leader militaire de la tactique génocidaire du premier ministre John A. Macdonald pour une émigration blanche .

Le président de la Fédération métisse du Manitoba (MMF), David Chartrand, ne soutenait pas cette campagne pour retirer le nom de Wolseley de l’espace public.

Le président de la Fédération métisse du Manitoba, David Chartrand Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Selon la MMF, ces noms de personnages historiques qui ont fait du mal aux Métis devraient rester pour s’assurer que leur héritage destructeur ne soit pas oublié ou répété.

Le résident de longue date du quartier Wolseley, Greg Winkworth, a lui aussi des réticences quant à un éventuel changement de nom.

Pour lui, le quartier s'est forgé sa propre identité indépendante du nom attribué, puis que le quartier a aussi connu son lot de changements identitaires passant de hippies il y a quelques décennies à un quartier avec des affiches de gens soutenant les conservateurs . Pour lui, le nom de son quartier évoque l’esprit d’amitié et d’entraide.

M. Winkworth a cependant l’intention d'en apprendre plus sur l’histoire du colonel Wolseley.

Le groupe Red River Echoes envisage de tenir une session d’information avec les résidents du quartier cet été pour discuter de l’enjeu du changement de nom.

Avec les informations d'Erin Brohman et de la Presse canadienne