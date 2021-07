Moins d’intimidation à l'école en Ontario en temps de pandémie, selon une étude

Il y a eu beaucoup moins d’intimidation à l’école pendant la pandémie en 2020-2021, selon une étude réalisée par des chercheurs de l’Université d’Ottawa et publiée dans la revue Aggressive Behavior.

Pour arriver à cette conclusion, un sondage a été mené auprès de 6578 élèves ontariens de la 4e à la 12e année à l'automne 2020, dans un grand conseil scolaire du sud de l'Ontario.

Selon ces résultats, 59,8 % des répondants ont dit avoir été victimes d’intimidation (générale, physique, verbale et sociale) avant la pandémie. Ce taux est descendu à 39,5 % pendant l’année scolaire 2020-2021.

Les élèves du primaire ont rapporté avoir été davantage intimidés que ceux du secondaire. Les chercheurs ont aussi constaté que les filles sont plus susceptibles que les garçons de signaler avoir été victimes d'intimidation. C'est également le cas des élèves aux identités de genre diverses et LGBTQ+lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer , précise-t-on dans le communiqué publié jeudi.

Quant aux élèves qui ont reconnu avoir fait de l’intimidation – un nombre davantage élevé de garçons que de filles –, leur proportion est passée de 24,7 % avant la pandémie à 13 % pour l’année scolaire chamboulée par la COVID-19.

Nous n’avons pas été étonnés par les résultats, mais plutôt par leur ampleur. Nous ne nous attendions pas à une si grande différence entre les taux de prévalence avant et pendant la pandémie. Une citation de :Tracy Vaillancourt, professeure en psychologie de l'orientation, Université d'Ottawa (communiqué)

Les mesures sanitaires mises en place dans la province pour réduire la transmission de la COVID-19 ont eu une incidence sur l’intimidation, selon la professeure Tracy Vaillancourt, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en santé mentale et en prévention de la violence en milieu scolaire à l’Université d’Ottawa.

Les écoles ontariennes sont celles qui sont restées fermées le plus longtemps au Canada depuis le début de la pandémie. Au début juin 2021, le premier ministre de l'Ontario a annoncé que les écoles de la province ne rouvriraient pas d'ici l'automne.

Les élèves ontariens ont évolué en plus petites cohortes, ont eu moins d’interactions et ont été davantage supervisés , a noté par voie de communiqué l'auteure principale de l'article. Ils ont également eu moins d’échanges avec leurs pairs à l’extérieur de l’école, ce qui a peut-être contribué à la réduction des taux.

La cyberintimidation reste présente

L'étude a par ailleurs constaté que la cyberintimidation reste présente, même si la différence entre les taux [avant et après la pandémie] est moins marquée , peut-on lire. Avant la pandémie, 13,8 % des élèves s'en sont dit victimes, contre 11,5 % pendant l'année scolaire 2020-2021.

La plupart des interactions ont eu lieu en ligne , a expliqué la professeure Vaillancourt. La cyberintimidation découle souvent des autres formes d’intimidation. Si ces dernières diminuent, la première devrait diminuer aussi.

Les chercheurs ont observé que la cyberintimidation a baissé de façon moins significative avant et après la pandémie (archives). Photo : getty images/istockphoto / Milkos

Nous nous sommes intéressés aux élèves ontariens seulement, et l’étude a eu lieu au début de l’année scolaire, alors que les écoles étaient toujours ouvertes. L’idéal serait de voir comment les taux se comparent à ceux d’autres provinces , a nuancé la professeure Vaillancourt.

Pour contrer l’intimidation à l’école, la chercheuse propose un investissement accru dans la supervision des élèves.

Je ne veux pas dire par là qu’il faut plus de caméras ou de présence policière dans les écoles. Je veux dire plus d’adultes disponibles pour superviser lors des pauses, des récréations et des déplacements entre les salles de classe , a-t-elle précisé.

L’équipe de recherche continue d’évaluer la situation dans les écoles et devrait présenter une autre étude dans les prochains mois qui se penchera cette fois sur le vécu des éducateurs.