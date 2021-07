Le NPD demande au gouvernement d’agir dans la lutte contre le racisme

Alors que le conseil consultatif antiracisme de l'Alberta a publié, le mois dernier, un rapport contenant 48 recommandations visant à combattre le racisme systémique dans la province, le porte-parole du NPDNouveau Parti démocratique en matière de multiculturalisme, Jasvir Deol, demande de nouveau au gouvernement conservateur uni d'y donner suite.

Notre caucus demande un plan d'action immédiat pour mettre en œuvre ces recommandations et un comité bipartite pour faire avancer ce travail , a déclaré le porte-parole à l'extérieur d'un temple sikh d'Edmonton, l'une des communautés visées par des actes à caractère raciste dernièrement.

L'Alberta a connu une augmentation du nombre d'incidents motivés par la haine contre les personnes racialisées au cours de l'année dernière. Plusieurs femmes musulmanes portant un hijab ont notamment été agressées alors qu'elles vaquaient à leurs occupations quotidiennes.

Le PCUParti conservateur uni avait alors réagi en finançant un programme qui accorde des subventions de 10 000 $ aux organisations et aux lieux de culte pour couvrir les frais de sécurité. La province avait également commandé un rapport concernant la lutte contre le racisme.

Publié le 11 juin dernier, ce rapport suggère notamment d'entreprendre des réformes policières, d'offrir un meilleur accès aux ressources de lutte contre le racisme. Il demande également à la province d'annuler les mises à pied dans le secteur de la santé, qui touchent particulièrement les femmes de couleur.

Le gouvernement provincial doit prendre les devants en adoptant des lois plus strictes et en renforçant leur application, soutient Gurpreet Kaur-Bolina, porte-parole de Sangat Youth, une association qui fait entendre la voix des sikhs et fournit du soutien et des ressources à la communauté.