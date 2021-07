L’ancien restaurant Scarpino ravagé par les flammes à La Tuque

Le bâtiment est une perte totale, il est rasé complètement au sol, a déclaré le directeur du service incendie de La Tuque, André Vézina, en entrevue à l’émission Toujours le matin, jeudi.

Les pompiers ont débuté leur travail vers 13 h et ils ont eu besoin de près de 11 h pour éteindre le feu. L’électricité avait été coupée, [...] mais l’alimentation en gaz était toujours présente sur le bâtiment , ce qui a rendu l’opération plus complexe, selon M. Vézina.

Personne n'a été blessé. Jusqu’à 900 clients ont été privés d'électricité mercredi après-midi.

La cause de l'incendie est encore inconnue. Les pompiers de La Tuque ont confié l’enquête à la Sûreté du Québec (SQ). Une équipe de l'identité judiciaire se rendra sur les lieux ce jeudi.

Compte tenu des informations que nous avons dès le départ, considérant que le bâtiment était vétuste et qu’il n’était plus alimenté en électricité, on avait tout de suite un doute qu’il y avait quelque chose d’anormal.

Une citation de :AAndré Vézina, directeur du service incendie à La Tuque