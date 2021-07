Des services vétérinaires réclamés en tout temps

Le défi est de taille alors qu'il y a une pénurie de vétérinaires. Les professionnels en poste sont submergés par le boulot.

Le chien de Catherine Douesnard s'est fait surprendre par un porc-épic, en soirée, il y a quelques semaines. L’animal est souffrant, mais son propriétaire n’arrive pas à joindre un vétérinaire.

Il y a un endroit où ça nous dirige à Québec et c'est le seul endroit où j'ai su que je pourrais avoir un service vétérinaire. Mais j'habite à Dolbeau, c'est 3h30 de route , dit-elle.

Catherine Douesnard et Mélanie Barrette ont créé un groupe Facebook réclamant l'accès à un vétérinaire d'urgence. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Plusieurs témoignages similaires défilent, depuis, sur le groupe Facebook créé par Mme Douesnard. Des propriétaires d’animaux de compagnie proposent des solutions. Cependant, les vétérinaires peinent déjà à combler les heures d'ouverture.

Le problème profond c'est un manque de vétérinaire. Ce n'est pas juste la nuit qu'il manque des vétérinaires, c'est 24h sur 24. Si on pouvait ouvrir 24h sur 24 et rouler en continu, on aurait de l'ouvrage pour toutes ces heures , explique la docteure Hélène Hamilton, de l'Hôpital vétérinaire Carcajou d'Alma.

Médecin vétérinaire à l'Hôpital Vétérinaire Carcajou d'Alma, Hélène Hamilton, confirme le manque de vétérinaire. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Les spécialistes s’entendent pour dire qu’il est difficile de répondre à la demande rapidement.

Il faut savoir aussi que même si on réagit à la demande et qu'on essaie de former davantage de médecins vétérinaires, c'est cinq ans un programme de formation donc au bout de cinq ans quand les étudiants arrivent à la fin de leur programme et deviennent diplômés les facteurs qui influencent la demande peuvent avoir changé , précise la doyenne de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, Christine Théoret.

L'Université a déposé une demande au gouvernement du Québec pour ouvrir un centre de formation à Rimouski.

D’après les informations de Gabrielle Morissette