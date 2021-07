Martin Carpentier a fait l’objet d’une autopsie psychologique

C'est un peu comme un travail de détective , illustre le Dr Gustavo Turecki, au sujet de l’autopsie psychologique qui vise à comprendre le profil de santé mentale de la personne qui est décédée .

Le Dr Turecki est professeur de psychiatrie à l’Université McGill et directeur scientifique du Centre de recherche à l’Institut Douglas. Avec son équipe, il a répondu présent quand le Bureau du coroner a fait appel à leurs services pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de Martin Carpentier pour qu’il s’en prenne à ses filles.

Romy, Norah et Martin Carpentier Photo : Radio-Canada

Ainsi, au cours des derniers mois, plusieurs entrevues ont été réalisées avec des proches de Carpentier. Faire une entrevue avec une personne va nous donner une partie de l'information qu'on cherche. Et le plus d'entrevues qu'on fait, le plus on va connaître la personne , explique Dr Turecki.

On va faire un jugement clinique. Celui qui est le plus probable en prenant en considération toute l'information qu'on a obtenue à travers les entrevues, les dossiers médicaux et avec d'autres sources d'informations. Une citation de :Dr Gustavo Turecki, professeur de psychiatrie à l’Université McGill et directeur scientifique du Centre de recherche à l’Institut Douglas

Dr Gustavo Turecki, professeur de psychiatrie à l’Université McGill et directeur scientifique du Centre de recherche à l’Institut Douglas Photo : Radio-Canada

Pour le Dr Turecki, le cas de Martin Carpentier fait partie de ceux qui sont complexes puisque l'homme n'avait pas d’antécédent en terme de santé mentale. Dans ces cas-là, il faut poser un diagnostic, comprendre ce qui s'est passé , explique-t-il.

Pour y arriver, toutes les informations recueillies sont analysées. On fait des rencontres cliniques dans lesquelles on va prendre une décision. On va analyser toute l'information et on va prendre une décision, ce qui est le plus probable.

Réponses imminentes

Les conclusions de l’autopsie psychologique de Martin Carpentier seront connues dans le rapport de la coroner cet automne et devraient nous apporter un éclairage quant à son état d'esprit lors du drame.

Après avoir réalisé presque 1000 autopsies psychologiques, le Dr Turecki dit observer que les familles apprécient l’exercice parce que c’est un processus qui, selon lui, aide les familles à entamer leur deuil.

Ça veut pas dire que tout est réglé avec ça, mais ça les aide dans le processus de deuil, ça aide à mieux comprendre, à parler, à partager.

L'équipe de l'Institut Douglas réalise entre 50 et 70 autopsies psychologiques par année.