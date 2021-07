Un flou entoure la réouverture prochaine de l’économie ontarienne

Des regroupements d'entreprises et des élus locaux réclament un passage rapide à la troisième étape du déconfinement en Ontario et des directives précises pour s'y préparer.

Les détails des règles à suivre lors de cette étape du plan de réouverture se font toujours attendre et le temps presse pour les entreprises qui espèrent relancer leurs activités après de longs mois de fermeture et d'activités limitées.

Des précisions, ça presse

Des maires et hauts responsables des grandes villes des régions de Toronto et Hamilton ont réclamé plus tôt cette semaine des directives claires pour que les entreprises et les organisations puissent se préparer à la troisième étape, attendue dans deux semaines.

La plupart des régions de l'Ontario devraient passer à la prochaine étape du déconfinement dans deux semaines. Photo : iStock / Pixfly

Il faut avoir les lignes directrices de façon urgente, même si elles ne sont pas définitives, pour pouvoir planifier, a déclaré le groupe dans un communiqué. Nous savons que la province comprend les besoins de ces entreprises et de ces gens qui ont été durement touchés par la pandémie.

Nous avons besoin de beaucoup plus de clarté , insiste Rocco Rossi, PDG de la Chambre de commerce de l’Ontario. Pas seulement que les choses peuvent rouvrir, mais comment elles peuvent rouvrir.

Le PDG de la Chambre de commerce de l'Ontario, Rocco Rossi Photo : Radio-Canada

La Ville de Toronto et la chambre de commerce régionale (Toronto Region Board of Trade) ont lancé mercredi We’re Ready Toronto, une campagne pour inciter les entreprises à se préparer à rouvrir complètement et à utiliser les ressources à leur disposition.

Les organisateurs espèrent aussi que la campagne générera l'enthousiasme et suscitera la confiance des consommateurs.

Les salles d'entraînement ontariennes ne sont toujours pas rouvertes. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Tout ça est bien beau, mais nettement insuffisant, selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

Son vice-président des affaires nationales, Jasmin Guénette, rappelle que depuis le début des restrictions liées à la pandémie, les salles à manger des restaurants ont été fermées pendant 401 jours, et les gymnases, pendant 388 jours.

C’est maintenant qu’il faut rouvrir davantage, c’est maintenant l’été, c’est maintenant qu'il faut penser à nos entrepreneurs. Une citation de :Jasmin Guénette, Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

Il faut profiter de l'été pour la relance, selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Photo : Radio-Canada

La peur des variants

En dépit des signes encourageants et des pressions d'élus municipaux et d'entreprises, la ministre de la Santé Christine Elliott a déclaré mercredi que la province s'en tiendrait au délai prévu de 21 jours avant le passage à l'étape suivante de déconfinement.

Le gouvernement provincial veut éviter une quatrième vague causée par un variant plus contagieux.

La santé publique ontarienne a dénombré mercredi 194 nouvelles infections et il n’y a eu aucun décès supplémentaire, ce qui ne s’était pas vu depuis la mi-octobre.

Plus de 78 % des adultes ontariens sont vaccinés. Photo : CBC / Evan Mitsui

Plus de 78 % des adultes ontariens ont reçu au moins une dose et près de la moitié sont complètement vaccinés.

Rocco Rossi, de la Chambre de commerce de l’Ontario, rappelle que la vaccination est un élément-clé de la réouverture. Des résidences de collèges et universités exigeront par exemple à la rentrée que ceux qui veulent y vivre soient vaccinés.

Toutes ces choses sont des décisions privées, pas des règles communes pour tous et il faut faire le travail très important que le gouvernement n’a pas fait jusqu’ici pour rouvrir l’économie. Une citation de :Rocco Rossi, PDG de la Chambre de commerce de l’Ontario

Une aide au secteur touristique

L'Ontario a aussi annoncé mercredi un financement de 16 millions de dollars pour aider à relancer l'industrie du tourisme et des congrès à Toronto.

La ministre Lisa MacLeod a déclaré, sans donner de date, qu'elle souhaite que le secteur touristique soit en mesure de reprendre ses activités le plus rapidement possible.

Le tourisme a beaucoup souffert du confinement et de la fermeture de la frontière canado-américaine. Photo : Reuters / Mark Blinch

Rocco Rossi reconnaît que 16 millions, ce ne sont pas des fortunes, considérant les pertes que la COVID a infligées à l’industrie touristique. Toutefois, à son avis, chaque dollar compte .

Il déplore le fait qu’Ottawa va réduire les subventions salariales, avant même la réouverture de la frontière canado-américaine.

Avec les informations de Nicolas Haddad et de La Presse canadienne