Une centaine de personnes assistent à une soirée d’information sur le plateau McCrea

Organisée par la conseillère municipale du district du Carrefour Évelyne Beaudin, cette rencontre avait pour but de répondre aux questions des résidents du secteur. Une telle soirée avait déjà été organisée en 2018. On souhaitait faire un suivi par rapport à ça, car beaucoup de nouvelles personnes sont arrivées dans le quartier depuis 2018, et le développement avance à vitesse grand V , a remarqué Mme Beaudin.

La conseillère a commencé la rencontre en présentant l’historique des différents projets dans le secteur, et en expliquant leurs différentes phases de construction.

Elle a également fait un résumé des grands enjeux qui touchent les résidents, dont les commerces et les parcs qui pourront être installés dans le quartier, la circulation automobile, le transport en commun et actif, ainsi que les arbres qui seront plantés.

Les personnes qui assistaient à la rencontre ont ensuite pu poser leurs questions en direct. Ces dernières portaient en majorité sur le reboisement, mais ont aussi inclus des sujets variés allant des excès de vitesse à l'agrandissement potentiel des zones naturelles protégées.

Un appétit pour avoir plus d'information

En entrevue avec Radio-Canada après la rencontre, Évelyne Beaudin s’est dite satisfaite de la soirée.

J’ai trouvé ça très bien. On a vu qu’il y a un grand engouement, un grand intérêt pour ce genre d’occasion. Quand on se donne la peine d’informer les gens, ils sont au rendez-vous. Une citation de :Évelyne Beaudin, conseillère municipale du district du Carrefour.

Elle indique recevoir très régulièrement des questions sur ce secteur.

La conseillère souligne aussi que les questions des citoyens vont la pousser à continuer à porter une attention particulière à la politique de l’arbre de la Ville.