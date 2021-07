Une grève de travailleurs de la santé évitée en Nouvelle-Écosse

L'entente a été conclue tard mardi entre le conseil des syndicats et les employeurs, la Régie de santé de la Nouvelle-Écosse et le Centre de santé IWK à Halifax. L'entente sera présentée aux près de 7500 membres pour un vote de ratification.

L'entente touche les professionnels de la santé hormis les infirmières, dont les techniciens de laboratoire, physiothérapeutes, travailleurs sociaux et travailleurs cliniciens en santé mentale représentés par le syndicat général des employés du gouvernement de la Nouvelle-Écosse (NSGEU), le Syndicat canadien de la fonction publique et Unifor.

Les détails de l'entente ne sont pas rendus publics avant que les syndiqués aient l'occasion de voter. Le syndicat NSGEU recommande à ses membres d'accepter l'offre.

Cette entente inclut une proposition salariale et des changements qui sont raisonnables et qui reconnaissent les contributions importantes des travailleurs et travailleuses de la santé, a indiqué le président du syndicat NSGEU, Jason MacLean dans un communiqué.

Jason MacLean, président du Syndicat de la fonction publique de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / CBC

Le mois dernier, les syndicats ont directement interpelé le premier ministre Iain Rankin pour réclamer son intervention afin de résoudre les points toujours en litige. La perspective d'une grève a été soulevée si aucune entente n'était conclue. Dans leur lettre au premier ministre, les syndicats affirmaient que les salaires des travailleurs de la santé étaient inférieurs à ce qu'ils devraient être comparativement à ceux offerts dans d'autres provinces.

Jason MacLean affirmait également qu'il éprouvait de la difficulté à rencontrer la partie patronale pour négocier. Après une séance de négociations au printemps, sept réunions prévues en avril et mai ont été annulées à cause de la pandémie. Le syndicat a déposé une requête en conciliation le 10 mai, affirmant que la partie patronale ne fixait aucune date pour la reprise des discussions.

Steve Ashton, vice-président aux Ressources humaines et au développement organisationnel à l'hôpital IWK, a rétorqué que ce n'était pas le cas et tout le processus a été interrompu tandis que la province luttait contre la troisième vague de la COVID-19.

Après cinq jours de conciliation, le syndicat a jugé la proposition suffisante et est revenu sur sa décision de lancer un appel à la grève.

Le comité de négociations est formé de six membres du syndicat général des employés de la Nouvelle-Écosse, trois du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique et un d'Unifor.

Le différend persiste au foyer de soins Northwood

Les résultats de ces pourparlers étaient attendus au foyer de soins Northwood, où les discussions sont au point mort.

Selon un porte-parole d'Unifor, les 520 syndiqués du foyer n'avaient pas d'autre choix que d'attendre la résolution des autres négociations en cours.

Unifor affirme que les négociations ont commencé le 21 avril. Le syndicat s'attendait à des nouvelles de la direction du foyer avant le 29 juin, mais le négociateur en chef a expliqué que le foyer n'avait pas reçu de mandat de négocier de la part de la province. Le foyer Northwood est un établissement sans but lucratif, qui dépend des fonds provinciaux.

Un porte-parole de la province a déclaré que le syndicat a déposé une requête en conciliation. Aucun agent de conciliation n'a encore été nommé.

Avec des informations de CBC