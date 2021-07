Alain Cimankinda prêt à vivre l’expérience football en Saskatchewan

Le nouveau joueur de ligne défensive des Roughriders de la Saskatchewan, Alain Cimankinda, est prêt à vivre une nouvelle expérience professionnelle lorsque le camp d’entraînement du Vert et Blanc s’amorcera samedi.

S’adapter au football professionnel c’est une chose, mais s’adapter à la réalité saskatchewanaise c’en est une autre. Depuis son arrivée à Regina, le Congolais a réalisé l'importance du football dans la province.

Je commence à le réaliser en voyant les amateurs des Riders , affirme-t-il en entrevue à l’émission Pour faire un monde.

Le gaillard de 1,85 mètre et 111 kg a été repêché au quatrième tour du repêchage canadien de la Ligue canadienne de football en mai dernier. Le nouveau numéro 77 a étudié en droit à l’Université Guelph en Ontario.

Dès les premiers contacts avec ses coéquipiers et l’organisation, il a été mis au courant des températures plus froides vers la fin de la saison et lors des rencontres éliminatoires.

J’ai quelques manteaux et des tricots dans ma valise , plaisante-t-il.

Apprendre le livre de jeux

Alain Cimankinda a commencé à jouer au football avec ses frères au début des années 2010 . Élevé dans une famille de 12 enfants, dont sept garçons, le football est une affaire de famille selon lui.

Au cours du camp d’entraînement, le Congolais devra s’adapter aux formations défensives et à la terminologie du livre de jeux.

La partie la plus dure au niveau professionnel c’est le playbook et la compétition avec les vétérans , estime-t-il.

Une de ses spécialités est de mettre de la pression sur le quart-arrière adverse pour le rabattre.

Le joueur de ligne défensive espère faire une différence sur les unités spéciales en premier lieu pour intégrer la rotation sur la ligne défensive.

À l’extérieur du terrain, Alain Cimankinda veut redonner à la communauté surtout en travaillant avec les enfants parce qu’il affirme que sa réussite est en partie réalisée en côtoyant des mentors.

Avec les informations de Doris Labrie