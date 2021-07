Le réaménagement de Lansdowne aurait dû inclure des gradins du côté nord, admet le maire

La Ville d'Ottawa aurait dû remplacer les gradins nord du stade de la Place TD et l'aréna situé dessous, lors de l’important réaménagement de Lansdowne il y a sept ans, a déclaré le maire Jim Watson, mercredi.

Les commentaires du maire Watson interviennent au lendemain de l’approbation par le Comité des finances et du développement économique de la Ville du plan de reconstruction de la structure vieille de 54 ans. Un récent rapport confirmait une longue liste de problèmes et encourageait la démolition de l'aréna existante et des gradins du côté nord pour les remplacer par une structure entièrement nouvelle .

La Ville a signé un accord de plusieurs décennies avec son partenaire privé, Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG), pour revitaliser Lansdowne, en 2012. À l'époque, la Ville a dépensé 135 millions de dollars pour réaménager le stade, qui lui appartient. La majeure partie de cet argent a servi à remplacer les gradins du côté sud, qui avaient été jugés dangereux.

Mais les gradins nord et le centre civique en dessous n'avaient pas été rénovés pour économiser de l’argent.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson (archives) Photo : Radio-Canada

Quand nous avons revitalisé [Lansdowne], nous aurions probablement, avec le recul, dû rénover les gradins du côté nord du centre civique en même temps , a reconnu le maire Watson, face aux journalistes, après la réunion du conseil municipal.

Et nous reconnaissons également, maintenant, que nous avons besoin de plus de personnes pour vivre sur le site , a-t-il ajouté.

Des coûts à prévoir

Le maire n'a pas exclu de dépenser plus d'argent public pour le complexe appartenant à la Ville, si la reconstruction va finalement de l'avant.

C'est évidemment l'une des options que nous devons examiner, car lorsque vous possédez une infrastructure, vous avez la responsabilité de l'entretenir , a-t-il déclaré.

En fin de compte, la Ville est propriétaire de ces actifs, nous sommes donc responsables de leur mise à niveau.

Le conseil municipal doit encore formellement donner son feu vert pour explorer la proposition de reconstruire la structure. Il faudra ensuite des mois avant qu’ OSEGOttawa Sports and Entertainment Group ne revienne avec un plan d'affaires, que la Ville examinera et sur lequel le public sera consulté.

Les gradins côté nord (archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

La Ville pourrait être amenée à contribuer à hauteur de dizaines de millions de dollars à un tel projet et on ne sait pas comment il pourra être financé.

Dans le cadre de son partenariat avec OSEGOttawa Sports and Entertainment Group , celui-ci paie les frais d'exploitation courants du stade, mais le bâtiment lui-même continue d’appartenir à la Ville.

Les options envisagées pour couvrir les coûts de construction comprennent l'ajout de logements au-dessus de la nouvelle structure – ce qui amènerait également plus de personnes à Lansdowne – et l'application d'un supplément sur les billets vendus lors des événements qui s’y déroulent.

Le maire a toutefois admis que ces mesures pourraient ne pas suffire à couvrir la totalité des frais engendrés.

D’après les informations de Joanne Chianello, CBC