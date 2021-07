La réouverture de la piscine olympique de l’Université Laurentienne réclamée

La direction de l’Université Laurentienne, par l’entremise de Marie-Josée Berger, sa vice-présidente, a indiqué en décembre que des réparations de 10 millions de dollars seront nécessaires avant de pouvoir rouvrir la piscine et le complexe Ben Avery qui l'abrite.

Selon une lettre envoyée à plusieurs médias régionaux à l’intention de la Laurentienne, des clubs de natation affirment que la piscine était fonctionnelle lors de sa fermeture le 11 mars, et que celle-ci contient encore de l’eau filtrée et chauffée, mais que la baignade est interdite.

La piscine de l'Université Laurentienne est la seule de taille olympique dans le Nord-Est de l'Ontario. Photo : Fournie par l'Université Laurentienne

La lettre déplore que des fonds de l’université soient dépensés pour que l'eau soit propre à la baignade, sans que des usagers puissent contribuer à payer les coûts d’exploitation.

Pour Dean Henze, entraîneur-chef du club de natation Sudbury Laurentian, l’argument de la Laurentienne ne tient pas la route.

Dean Henze, entraîneur-chef du club de natation Sudbury Laurentian, déplore que des fonds de l'université soient dépensés pour entretenir une piscine non utilisée. Photo : Radio-Canada

Il y a eu des discussions pour faire des réparations, mais aucune d’entre elles n’est aussi critique que la Laurentienne le dit, en ce qui concerne le chiffre de 10 millions de dollars, c’est un chiffre qui semble venir de nulle part , indique-t-il.

Le groupe de clubs avance aussi l’argument des retombées économiques de réouverture de la piscine, notamment pour les compétitions, qui pourraient amener des clients pour les résidences de l’Université Laurentienne.

Des clubs s'entraînent au lac Ramsey

En attendant le retour en piscine, les équipes de nage de la région de Sudbury sont résignées à pratiquer dans le lac Ramsay, si c’est possible.

La lettre indique que pour certains sports comme la nage synchronisée, il est impossible de pratiquer dans un lac. On craint qu’après plus d’un an d’inactivité, l’avenir du club soit en péril.

En ce qui a trait au club de nage, on affirme que le manque d’installations d’entraînement se fait sentir à chaque séance d’entraînement.

Selon Ryllie Tryon, nageuse des Voyageurs de l’Université Laurentienne, la perte des installations de la piscine olympique Jeno Tihanyi a des répercussions au-delà du Grand Sudbury.

Ryllie Tryon,des Voyageurs de l’Université Laurentienne, déplore la fermeture de la piscine olympique. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Des personnes de Barrie, Muskoka et Orangeville viennent nager dans notre piscine , explique-t-elle.

C’est la seule piscine dans le Nord de l’Ontario dans laquelle les jeunes peuvent se qualifier pour des compétitions nationales et provinciales , ajoute-t-elle.

L’Université Laurentienne n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.

Avec les informations d'Ezra Belotte-Cousineau