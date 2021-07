COVID-19 : augmentation de cas chez les personnes vulnérables du Yukon

Dans son bilan de mercredi sur la pandémie, le Dr Hanley annonce 13 nouvelles infections, portant le nombre de cas actifs à 138. Cette propagation actuelle est principalement due à des transmissions parmi des personnes non vaccinées et vulnérables , explique-t-il.

En conférence de presse mercredi matin, le Dr Hanley a déclaré que le territoire a encore du chemin à faire avant de voir la fin de l'éclosion actuelle de COVID-19.

Il ajoute que les autorités s'efforcent de fournir davantage de soutiens sociaux aux membres de ces populations qui sont en quarantaine ou en auto-isolement.

L’autorité sanitaire cite en exemple les travailleurs de soutien, les assistants sociaux, soit un personnel social qui peut avoir accès et qui sont familier avec ces lieux d’isolement. Car, estime le médecin hygiéniste, les gens qui connaissent ces clients peuvent et ont fait une différence importante durant la pandémie.

Pour le Dr Brendan Hanley, il est crucial que le gouvernement territorial compose avec des travailleurs sociaux qui soient expérimentés dans la gestion de cas et qui connaissent la réalité du terrain de cette population urbaine qui est souvent aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou de dépendance. Le médecin juge aussi qu’il faut mettre à disposition de ces individus des logements qui assureront leur sécurité afin d’éviter des infections au coronavirus.

Cette gamme de soutiens doit être autant que possible disponible 24 heures sur 24 , d’après le Dr Hanley.

Kaila deBoer, directrice des programmes sociaux au ministère de la Santé et des Services sociaux, explique que l’augmentation du nombre de cas d’infection au sein de la population vulnérable a nécessité un effort de collaboration important entre les différents fournisseurs de services.

La directrice affirme que l’équipe était préparée à devoir mettre de telles mesures en œuvre, mais les besoins sont uniques à chaque individu et requièrent davantage d’ajustements. Le personnel a par ailleurs dû redoubler de vigilance, car l’éclosion n’est pas maîtrisée. On doit tenir pour acquis que tous les clients sont infectés , estime-t-elle.

Les autorités sanitaires du Yukon croient que de nombreux cas de COVID-19 n’ont pas encore été recensés. Le médecin hygiéniste en chef Brendan Hanley a expliqué en conférence de presse que c’est l’analyse des résultats globaux des tests de dépistage qui le suggère.

Avec tout le dépistage qu’on fait, on a un taux de positivité de 15 %. Ce nombre suggère qu’il y a beaucoup de cas qui sont non détectés. Normalement, la cible pendant une vague comme ça c’est d’aller à 3,2 ou même 1 % de positivité et comme ça on sait qu’on a testé beaucoup de gens pour être assuré qu'on a trouvé la majorité des cas.

Une citation de :Brendan Hanley, médecin hygiéniste en chef du Yukon