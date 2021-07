L'armée à pied d'oeuvre au Yukon face aux inondations

Des soldats s'affairent à remplir des sacs de sable près d'Army Beach. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Les Forces armées canadiennes peuvent intervenir en sol canadien pour aider lors de situations de crise comme les catastrophes naturelles. Ces opérations sont appelées Op LENTUS . Dans ce cadre, des soldats sont en ce moment même en train d’intervenir face aux feux de forêt en Colombie-Britannique.

Les militaires prennent le relais des résidents et bénévoles qui travaillent depuis plus d'une semaine sur le terrain. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Les soldats ont pour mission le remplissage et le déplacement des sacs de sable, l'aide aux sinistrés, la protection des infrastructures et des routes d’accès, et l'évacuation des personnes dans les zones inondées au besoin.

Richard Mostyn, le ministre des Services aux collectivités, était à Army Beach pour présenter l'opération en cours. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Le gouvernement du Yukon a demandé l’aide de l’armée le 4 juillet. Le jour même une équipe de six personnes arrivait à Whitehorse pour faire du repérage avant l’arrivée du personnel et de l'équipement le lendemain.

Les Forces armées canadiennes apportent un soutien humain, matériel et logistique. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

La plupart des soldats détachés pour soutenir les efforts de secours viennent d’Edmonton, du 3e Bataillon, Princess Patricia's Canadian Light Infantry, et sont accompagnés d’un avion CC-130J Hercules de l'Aviation royale canadienne de Trenton en Ontario. Les forces sont composées d’une unité d'intervention immédiate de la 3e Division du Canada et du 1er Groupe de patrouilles des Rangers canadiens.

Depuis leur arrivée, les soldats ont créé plusieurs routes surélevées qui forment des digues pour éviter que la communauté d'Army Beach soit submergée. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Les forces déployées au Yukon devraient y rester 14 jours, mais la durée de l'opération pourrait être modifiée selon l’évolution de la situation.