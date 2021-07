La santé mentale des ados mise en relief lors d'un colloque

Une centaine d’adolescents ont pris part aux activités proposées. Tantôt animés d’un sentiment d’isolement, tantôt affligés par l’anxiété causée par une rupture de contacts sociaux, les jeunes sont plus que jamais sensibilisés à l'importance de penser leur tête, comme à leur corps.

On a beaucoup entendu dire que les jeunes ont vécu du stress, de l'anxiété. Nous, on voulait vraiment leur donner la parole pour qu'ils puissent nous en parler et qu'on puisse les outiller aussi à gérer le stress et l'anxiété , a fait valoir Joannie Boudreault, animatrice à la Maison des jeunes de La Baie.

Qu'est-ce qui contribue au maintien d'une bonne santé mentale ? Comment peut-on détecter les signes d'un déséquilibre chez un proche? Voilà quelques-unes des questions abordées par l’animatrice Marie-André Gagné.

À partir du moment dans la vie où certaines choses nous arrivent, on perd l'équilibre et on retrouve le contrôle. Pour retrouver le contrôle, il faut savoir ce qui se passe, prendre conscience des événements qui nous arrivent, gérer notre émotion et après, on est capable de reprendre le contrôle , a-t-elle mis en relief, employant l’image du funambule qui avance sur un fil de fer.

Le colloque visait à donner des outils aux jeunes pour qu'ils reconnaissent les signes précurseurs d'une perte d'équilibre. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Les adolescents présents ont aimé leur expérience.

Ça nous dit qu’il y a plein de solutions pour s'adapter à ce qui se passe dans notre vie. Que nos amis sont toujours là pour nous, les éducatrices, les éducateurs , a commenté Mathis Tremblay.

Les participants ont aussi eu droit à une séance de yoga et ont été invités à fermer leurs yeux et à respirer pour prendre conscience de leurs émotions.

Essayer de suggérer des outils concrets pour revenir dans un calme intérieur, faire baisser le taux d'anxiété, baisser le taux de stress qui est quand même assez important chez les jeunes surtout en ce moment , a fait valoir Maya Guénon, propriétaire du Studio Karma Yoga.

Elle a cité les qualités de l'arbre, présentes à l’intérieur de chacun de nous. Être solide, être fort. S'enraciner pour traverser les tempêtes.

D'après le reportage de Claude Bouchard