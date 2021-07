Le CCFM inaugure son nouveau rendez-vous culturel, le Patio 340

Le lieu tient son nom de l’adresse du CCFMCentre culturel franco-manitobain , le 340 boulevard Provencher, situé dans le quartier de Saint-Boniface à Winnipeg. Il a été conçu pour respecter les ordonnances sanitaires, qui prônent les rassemblements extérieurs plutôt qu’à l’intérieur.

Le Patio 340 sera ouvert au public du vendredi au dimanche pour les trois prochains mois et pourra accueillir jusqu’à 140 personnes. L’entrée est gratuite.

Une multitude d'artistes, dont des disc-jockeys et des groupes de musique, y défileront pendant l’été. Des activités culturelles et artistiques y seront organisées certains après-midi.

Tout sera bilingue, souligne Ginette Lavack, la directrice générale du CCFMCentre culturel franco-manitobain , y compris la programmation, les employés, les bénévoles et l’affichage.

Ginette Lavack est la directrice générale du Centre culturel franco-manitobain. Le Patio 340 est une nouveauté dans la programmation du CCFM. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Pour être inclusif, pour pouvoir accueillir d'autres gens qui ont un intérêt pour la langue française, on veut se rendre un peu plus bilingue , fait-elle valoir.

Disons que la majorité va quand même se dérouler en français, mais qu'il y aura une atmosphère bilingue où les gens vont pouvoir se sentir accueilli, et comprendre ce qu'il se passe autour d'eux, mais que c'est vraiment la langue française qui est au cœur de tout ce qu'on fait , poursuit Mme Lavack.

Cinq bénévoles seront sur place à tout temps, pour accueillir les clients et désinfecter les installations.

On a toujours fait appel à des bénévoles dans l'art et la culture, c’est un secteur qui est sous-financé en général et la subvention va vraiment aller au profit des artistes et des travailleurs, des techniciens et autres. Tous les postes ne sont pas admissibles à la subvention [dont ceux des barmans] , rappelle-t-elle.

Le Patio 340 du Centre culturel franco-manitobain ouvre vendredi. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Le CCFMCentre culturel franco-manitobain mise sur l’écoresponsabilité, avec la réutilisation des palettes de bois et d’autres matériaux recyclés. Les verres seront compostables, et autant de produits que possible sont locaux.

Vendredi 9 juillet 2021 à 16 h 30, Le Patio 340 ouvre le bal avec une soirée animée par DJ MAE, Andrina Turenne et FOWLER.

Patrimoine canadien a fourni au projet 100 000 $ du fonds d'appui aux travailleurs du secteur des arts et de la musique devant public. L’initiative a également reçu le financement de Manitoba 150.

Avec les informations de Mina Collin