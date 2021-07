Maël Lafrenaye publie son troisième livre sur Percé, du haut de ses 7 ans

Maël préfère se tenir loin des micros et des caméras, alors c’est sa maman, Véronique Lambert, designer chez 40 Degrés et les Créations faite icitte, qui raconte comment est venue cette flambée d’imagination.

Le premier livre de Maël Photo : gracieuseté Véronique Lambert

Les idées pour le premier livre, Qui a fait un trou dans le Rocher-Percé?, sont sorties d’un coup, se souvient-elle. Le rocher le fascine. Un bon jour, en janvier 2020, il s’est mis à sortir toutes sortes d'hypothèses pour répondre à la question.

Ça n’arrêtait pas. Je me suis mise à prendre des notes. Je ne faisais qu’écrire. On s'est dit que ça pourrait faire une histoire. Une citation de :Véronique Lambert, maman de Maël Lafrenaye

La pandémie et le confinement ont apporté une certaine latitude dans le temps, propice à la concrétisation de cette idée. Comme Maël adore dessiner – il dessine tout le temps selon sa mère – il a lui-même illustré son histoire, avec la touche professionnelle de sa maman qui a aussi signé les textes.

Selon Véronique Lambert, Maël « dessine tout le temps ». Photo : gracieuseté Véronique Lambert

Publié en juin 2020, le livre a été vendu à 50 exemplaires en deux mois puis est allé en réimpression.

Et puisque la fascination pour l’énorme monument minéral ne s’était pas émoussée, loin de là, Maël a poursuivi sa quête en publiant Connais-tu la légende du Rocher-Percé? en novembre 2020. Il n’allait surtout pas laisser tomber, sachant que cette légende impliquait une histoire de fantôme!

Le deuxième livre de Maël raconte la légende reliée au rocher, et parle de fantômes. Photo : gracieuseté Véronique Lambert

Véronique Lambert raconte que ce projet a fait toute la différence en temps de pandémie pour Maël, un peu démotivé par l’école à la maison.

Faire l’école à la maison, ça n'a pas été facile pour les parents, rappelle-t-elle. Moi, c’est par la créativité que j’ai réussi à canaliser toute cette énergie-là et à garder la motivation.

Travailler avec son enfant exige une certaine délicatesse. On ne peut pas lui demander d’être créatif de 9 h à 5 h, explique-t-elle. Il ne faut pas avoir d’attentes, il ne faut pas être impatient.

Et quand on demande à Maël s’il y aura une suite à ses trois premiers livres, il répond bien honnêtement : peut-être que oui peut-être que non …

Avec les informations de Marguerite Morin