Vaccination sans rendez-vous au Centre des congrès de Toronto

Environ 2000 places seront disponibles pour les visites sans rendez-vous de midi à 19 h du jeudi au dimanche, a indiqué la Ville dans un communiqué de presse mercredi. Toute personne âgée de 18 ans ou plus qui se présente à la clinique peut recevoir une première ou une deuxième dose de vaccin à ARNm. Les cliniques gérées par la Ville n'administrent que le vaccin de Moderna aux adultes.

Le maire John Tory a déclaré aux journalistes lors d'un point de presse à l'hôtel de ville mercredi que c'est en faisant vacciner le plus grand nombre de personnes possible que la ville sortira de la pandémie.

J'encourage ceux qui veulent en profiter à venir aussi tôt que possible , a déclaré M. Tory.

Les professionnels de la santé ont clairement indiqué que le vaccin contre le COVID-19 est le meilleur moyen de se protéger, de protéger ses proches et sa communauté contre la COVID-19 et le variant Delta , a-t-il ajouté.

Nous continuons à faire de grands progrès dans nos efforts de vaccination, grâce aux Torontois qui retroussent leurs manches pour protéger notre communauté , a ajouté la médecin hygiéniste de la Ville, la Dre Eileen de Villa.

Le chef des pompiers de Toronto, Matthew Pegg, qui est aussi chef du bureau de gestion des urgences de la Ville, a déclaré que la Ville peut offrir des vaccins sans rendez-vous grâce à un grand approvisionnement en vaccins.

Il y aura une file d'attente clairement définie pour les clients sans rendez-vous, et le personnel de la clinique sera là pour accueillir et aider ceux qui se présenteront pour des services sans rendez-vous. Nous allons surveiller et envisager d'étendre les services sans rendez-vous et d'autres cliniques à l'avenir.

À ce jour, 3 710 805 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la ville.

Avec le temps chaud qui se poursuit et la pluie prévue pour jeudi, les personnes qui se présentent sans rendez-vous sont priées de se préparer de manière appropriée à une courte attente à l'extérieur , peut-on lire dans le communiqué officiel.

Avec les informations de CBC News