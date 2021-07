Je m’appelle humain et Les Rose projetés dans les parcs de Montréal

Cinéma sous les étoiles sera de retour après une pause à cause de la pandémie. Une trentaine de projections gratuites de films documentaires sont prévus dans dix parcs montréalais du 13 juillet au 27 août.

La première québécoise de Bank Job, film venant du Royaume-Uni et réalisé par Daniel Edelstyn et Hilary Powell, sera présenté lors de la soirée d’ouverture le 13 juillet au parc Laurier. Le tandem aborde le thème des dettes dans la société capitaliste avec sérieux et humour à la fois, en suivant une communauté de Londres qui veut créer sa monnaie.

Si des productions des cinq continents figurent dans la programmation, on pourra aussi voir plusieurs films québécois, comme Je m’appelle humain de Kim O’Bomsawin (parc Molson, 15 juillet), Tant que j'ai du respir dans le corps de Steve Patry (parc Laurier, 21 juillet) et Les Rose de Félix Rose (12 août, parc Molson).

On pourra aussi voir Hong Kong Moments, réalisé par le Chinois Zhou Bing, un autre film qui en sera à sa première représentation dans la province. On y récolte sept témoignages de personnes aux vies complètement différentes et qui se prononcent sur la fragmentation de la société.

Du 26 au 29 juillet, Cinéma sous les étoiles présentera pour la première fois des soirées de courts métrages.

Même si les films seront projetés en plein air, le public doit réserver à l’avance pour avoir une place.