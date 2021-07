Entre résilience et exode : le théâtre sudburois à la croisée des chemins

La fermeture du seul programme universitaire de théâtre dans le Nord de l’Ontario a créé une onde de choc au sein du milieu artistique franco-ontarien. Les comédiens et artisans du secteur s’inquiètent d’un exode possible de la relève.

C’est très préoccupant pour l'avenir. On va voir dans trois ou cinq ans que tout à coup il y aura probablement moins de relève si rien n’est fait , s’inquiète Marie-Pierre Proulx, directrice artistique du Théâtre du Nouvel-Ontario (TNO).

Au bord de la faillite, l’Université Laurentienne a fermé son programme de théâtre ce printemps lors de la coupe de 69 de ses programmes et d’un licenciement massif de ses employés.

Dans les dernières années, d’autres programmes comme la technique de scène au collège Boréal et à Cambrian, ainsi que le programme de théâtre de l’Université Thorneloe ont également fermé leurs portes, souligne la directrice artistique du TNOThéâtre du Nouvel-Ontario .

La directrice artistique du Théâtre du Nouvel-Ontario, Marie-Pierre Proulx Photo : Radio-Canada / Michel Laforge

On commence vraiment à voir le manque de relève en ce qui a trait aux ressources en technique et en production , soutient Marie-Pierre Proulx.

Le TNOThéâtre du Nouvel-Ontario dit embaucher plus régulièrement des personnes inexpérimentées que le théâtre forme par la suite.

Tout ce qui touche aux arts de la scène en éducation collégiale et universitaire a été complètement décimé dans le Nord de l’Ontario au cours des dernières années. Une citation de :Marie-Pierre Proulx, directrice artistique du Théâtre du Nouvel-Ontario

Pour Geneviève Pineault, ancienne chargée de cours au programme de théâtre de l’Université Laurentienne, il est inconcevable qu’il n’y ait plus de programme de théâtre à Sudbury. Sudbury, c’est le bassin de la culture franco-ontarienne , martèle-t-elle.

Ça faisait 50 ans qu’il y avait du théâtre à l’Université Laurentienne et ça a donné naissance à plusieurs projets et à la création de compagnies de théâtre, comme le TNOThéâtre du Nouvel-Ontario , le Trillium, la Vieille 17 , poursuit Mme Pineault, désormais directrice artistique du Théâtre de la Vieille 17 à Ottawa.

Comme plusieurs professionnels du milieu artistique franco-ontarien, Geneviève Pineault espère que le programme de théâtre sera repris par un autre établissement dans le Nord.

C’est pas juste des comédiens et comédiennes qu’on formait. Ce sont des gens qui font aujourd’hui partie du milieu de l’éducation, culturel, communautaire , affirme Mme Pineault. Elle estime que la fermeture du programme de théâtre, comme celle de 27 autres programmes en français à l'Université Laurentienne, réduit le bassin de main-d'œuvre francophone à Sudbury.

Exode culturel

La fin du programme de théâtre à l’Université Laurentienne a entraîné le départ du Nord de plusieurs professeurs, mais aussi d’étudiants, qui se sont parfois réorientés, note Marie-Ève Chassé, directrice générale de Théâtre Action.

Le milieu artistique a été très frappé par la pandémie, alors d’ajouter à ça l’incertitude d’être dans une formation qu’on ne peut pas terminer, ça vient ajouter un stress aux étudiants , soutient Mme Chassé.

Maël Bisson, étudiant en deuxième année au moment des coupes de l’Université Laurentienne, a décidé de poursuivre ses études au Nouveau-Brunswick.

Maël Bisson estime qu'un mentorat offert par des professeurs est essentiel à l'épanouissement des artistes du Nord. Photo : Maël Bisson

Les coupures à la Laurentienne, ça va créer un exode culturel, un exode francophone des jeunes de la région , soutient-il fermement.

S'il n’y a pas de place chez nous où on peut étudier les arts et la culture, on est obligé d'aller ailleurs. Une citation de :Maël Bisson, ancien étudiant de théâtre à l'Université Laurentienne

L’intégration à la communauté culturelle de Sudbury sera plus difficile pour les comédiens en début de carrière et venant d’ailleurs, estime Maxime Cayouette, qui lui aussi n’a pas pu achever son programme de théâtre.

Le programme de théâtre à l’Université Laurentienne était un hub, un lieu où l’on pouvait rencontrer des mentors , explique-t-il. Des contacts que l’ancien étudiant estime particulièrement importants puisqu’ils lui ont permis d’obtenir quelques contrats.

Une résilience à l’épreuve

Malgré la fin du programme de théâtre, France Huot, responsable du développement des publics du TNOThéâtre du Nouvel-Ontario , voit une occasion pour que la communauté de Sudbury développe ses propres outils et se forge une voie .

On ne souhaitait pas [la fin du programme], mais il y a une liberté avec ça que je trouve intéressante , explique-t-elle alors que le TNOThéâtre du Nouvel-Ontario envisage d'offrir du mentorat.

C’est un gros gros coup sur la culture de la part de l’Université Laurentienne. Mais le TNOThéâtre du Nouvel-Ontario et d'autres organismes existent toujours, j’ai confiance en eux , abonde l’artiste Éric Lapalme.

Le premier spectacle de Zipi (Éric Lapalme) et Savon (Raphaël Robitaille) Photo : Image promotionnelle

Il évoque aussi la future Place des Arts comme un lieu de synergie qui permettra à la communauté artistique de Sudbury d’affronter les obstacles .

Ça fait plusieurs décennies que l’on annonce la mort imminente [du théâtre francophone dans le Nord] et, chaque fois, on revient de plus en plus fort avec une nouvelle génération qui a des choses à dire , affirme le dramaturge Jean-Marc Dalpé.