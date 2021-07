Assassinat du président d'Haïti : « Il n’y a plus de capitaine, c’est grave »

Arrivé au Québec il y a 45 ans, Bernard n’est pas retourné en Haïti depuis 20 ans, mais il écoute et regarde les nouvelles de son pays quotidiennement.

L’assassinat en pleine nuit du président par un commando armé le bouleverse. Assassiner un président dans son pays, ce n’est pas correct. Même s’il y a quelque chose qui ne marche pas entre le peuple et le gouvernement, l’assassiner ainsi, avec sa femme… , se désole Bernard, une oreille tendue vers son téléphone. Toujours pas de point de presse.

Le juge en chef est décédé [de la COVID, il y a deux semaines]. L’autre premier ministre [Joseph Jouthe] a démissionné [au printemps]. Plus de premier ministre, plus de président, plus de juge en chef. Il n’y a pas de capitaine, c’est grave! s’exclame-t-il.

Joseph Daniel, également chauffeur de taxi, abonde dans le même sens. C’est une catastrophe pour le pays , lâche l’Haïtien, qui en veut surtout à la classe politique et aux institutions. Les politiciens ne négocient pas entre eux, c’est chacun pour soi , dit-il.

C’est chaque fois pire en Haïti , ajoute Joseph, qui est originaire d’Artibonite, une région agricole jadis riche. Même le citron, on l’achète à la République dominicaine, alors qu’on en a tellement qu’on ne sait pas quoi faire avec , se désole-t-il.

On est dans le noir

Dans un salon de barbier tenu par des Dominicains boulevard Saint-Michel, Anderson Jean-Louis est venu se faire raser les cheveux.

Anderson Jean-Louis n'est pas étonné par l'assassinat du président Jovenel Moïse. Photo : Radio-Canada / Laurence Niosi

On s’attendait à ça. Ça n’étonne personne , souligne l’Haïtien de 24 ans, qui est au Québec pour étudier en administration. Le pays était déjà plongé dans une crise sécuritaire, avec la recrudescence de la violence à Port-au-Prince et la montée en puissance des groupes armés.

Il cite en exemple l’assassinat l’an dernier du bâtonnier du barreau de Port-au-Prince Monferrier Dorval dans sa résidence privée, assassinat qui, estime-t-il, rappelle celui du président.

Un peu plus au nord, à la Maison d’Haïti, Marjorie Villefranche est ébranlée par la violence du crime. Ça fait peur et c’est choquant. C’était un président qui n’avait pas beaucoup d’amitiés, mais ce n’est pas une raison pour un assassinat , affirme la directrice générale du centre communautaire de l’avenue Émile-Journault.

Mme Villefranche s’inquiète notamment de l’absence d’information quant aux exécuteurs. Un communiqué officiel parle d’un groupe d'individus non identifié . C’est sûr qu’on se demande qui a commandité ça, et c’est quoi les objectifs. On est dans le noir total , dit-elle.

Le propriétaire du Café Lakay, Neil Armand, est déçu par les événements survenus en Haïti. Photo : Radio-Canada / Laurence Niosi

Au Café Lakay, récemment rouvert à la Maison d’Haïti, le propriétaire Neil Armand sert du vrai jus – fait de fruits frais, évidemment –, des pâtés, de la lasagne maison. Derrière le sourire et le masque se cache une certaine tristesse.

Élevé dans les années 1970 dans le quartier Rivière-des-Prairies, Neil n’a jamais vraiment quitté Haïti, son pays natal. Pas dans son cœur en tout cas. Et il se désole de voir ce pays où les gens manifestent avec des armes , où il n’y a pas d’État – ce qui existait bien avant l’assassinat de Jovenel Moïse.