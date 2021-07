Marie Grégoire à la tête de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Marie Grégoire est nommée PDG de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Elle remplace Jean-Louis Roy, qui a été en poste au cours des trois dernières années.

À la tête de l’institution, elle devra notamment superviser l’important virage numérique nécessaire à une bibliothèque du XXIe siècle, ainsi que les rénovations de la bibliothèque Saint-Sulpice, située rue Saint-Denis à Montréal, qui a été remise à BAnQ en 2015.

Preuve de l’importance du virage numérique que doit prendre l’établissement, le nombre annuel de visiteurs et de visiteuses se rendant en personne à la Grande bibliothèque est passé de 2,9 à 2 millions entre 2010 et 2020, alors que celui des personnes utilisant les services numériques a grimpé de 4,4 à 7,7 millions.

Sur Twitter, Mme Grégoire a indiqué que sa prochaine mission serait de partager notre culture, notre savoir et notre histoire . Les défis abondent, mais avec le savoir-faire de BAnQ, du CA et du ministère, l'ambition est possible , a-t-elle ajouté.

De la politique à la Grande bibliothèque

Mme Grégoire s’est d’abord fait connaître du public en tant que membre de l’Action démocratique du Québec (ADQ), menée par Mario Dumont.

Élue députée de Berthier lors de l'élection partielle du 17 juin 2002, elle n’a cependant pas été réélue en 2003.

Après cette défaite, elle a œuvré dans le domaine des communications, notamment comme commentatrice à l’émission Le Club des Ex, diffusée à ICI RDI, où elle est restée pendant huit ans, jusqu’en 2015.

Marie Grégoire a aussi été vice-présidente du marketing chez Zoom Média entre 2003 et 2005, et directrice principale des communications de Desjardins Sécurité financière de 2005 à 2007.

Elle a été nommée vice-présidente communication et marketing au cabinet HKDP Communications et affaires publiques en mai 2007, puis vice-présidente et associée principale de Tact Intelligence-Conseil en 2011.

En plus de ses collaborations à Radio-Canada, à la télé, mais aussi à la radio, Marie Grégoire a été chroniqueuse au quotidien Métro et collaboratrice à Télé-Québec.

La nouvelle patronne de BAnQ est également coauteure des essais Le cœur des Québécois : l’évolution du Québec de 1976 à aujourd’hui, paru en 2016, et Robert Bourassa et nous, publié en 2019.