La nouvelle gouverneure générale lira le discours du Trône en français aussi

La ministre répondait ainsi à une question d'une journaliste lors d'une conférence de presse portant sur un autre sujet.

Ce discours du Trône pourrait être lu aussi tôt que cet automne si Justin Trudeau déclenche des élections avant la fin de l'été.

Mme Simon, une Inuk du Québec, a une longue carrière diplomatique et militante.

Officière de l'Ordre du Canada et de l'Ordre national du Québec, détentrice de 11 doctorats honorifiques, elle a entre autres été ambassadrice du Canada au Danemark et témoin honoraire à la Commission de vérité et réconciliation, chargée de faire la lumière sur l'histoire des pensionnats pour Autochtones.

La nomination de Mme Simon, la première femme autochtone à occuper cette position, survient alors que plus d'un millier de tombes anonymes ont été retrouvées récemment sur les sites d'anciens pensionnats.

On l'a empêchée d'apprendre le français

Plusieurs voix se sont élevées dans les derniers jours pour critiquer le fait qu'elle ne maîtrise pas le français, pourtant l'une des deux langues officielles du pays.

Durant son enfance, Mme Simon a été envoyée dans une école fédérale où on l'a empêchée d'apprendre le français , a rappelé la ministre Joly lors d'une conférence de presse à Longueuil, affirmant qu'elle comprend le français aujourd'hui et s'est engagée à continuer son apprentissage .

Lors de son premier discours en tant que gouverneure générale mardi, Mme Simon a déclaré n'avoir jamais eu l'occasion d'apprendre cette langue, bien qu'elle compte s'y atteler dès que possible.

Elle a utilisé l'interprétation pour comprendre les questions des journalistes francophones et lu une seule phrase en français, avec difficulté, disant qu'elle prend très au sérieux son rôle de défenseure de la diversité culturelle et linguistique qui rend le Canada unique .

La ministre Joly a déposé à la mi-juin le projet de loi visant l'égalité réelle du français et de l'anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles . S'il est adopté, ce projet obligera entre autres les juges de la Cour suprême à maîtriser ces deux langues. Le poste de gouverneur général n'est pas visé par cette législation.

Invitée mercredi à expliquer comment elle peut exiger le bilinguisme des juges de la Cour suprême et ne pas réclamer que la représentante du chef de l'État canadien parle français, la ministre Joly s'est contentée de répéter que Mme Simon s'est engagée à apprendre cette langue.

Les francophones s’inquiètent

Le sénateur conservateur Claude Carignan avait dénoncé mardi le fait que la nouvelle gouverneure générale ne pourra pas s'adresser aux plus de huit millions de citoyens francophones du Canada .

Après cette critique, le chef conservateur, Erin O'Toole, a déclaré dans un communiqué diffusé en fin de journée mardi qu’il était rassuré par l'engagement de Mme Simon à apprendre le français , parce qu’ il est très important de s'exprimer dans les deux langues officielles .