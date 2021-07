Une exposition à ciel ouvert sur le quai de Petit-Rocher

Les citoyens et les visiteurs de Petit-Rocher peuvent admirer une exposition artistique à ciel ouvert, dès jeudi. Le groupe Arts Visuels de la Baie présente ces oeuvres sur le quai du village jusqu’à la fin de septembre.

Plus de 15 artistes peintres de la région participent à ce projet. Ils y travaillent depuis l’automne dernier.

Leurs œuvres sont affichées sur les façades de béton des installations portuaires.

La présidente des Arts Visuels de la Baie à Petit-Rocher, Marie-Paule Poirier, est heureuse de la mise en œuvre de ce projet. Photo : Radio-Canada

Selon la présidente des Arts Visuels de la Baie, Marie-Paul Poirier, il s’agit d’une occasion unique de rencontrer les artistes et de discuter avec eux.

Mon plus grand bonheur d'avoir participé à ce projet-là, c'est d'avoir rencontré et découvert des artistes que j'ignorais complètement. Des gens sympathiques, des gens qui ont donné leur 100 % pour participer aux réunions. Une citation de :Marie-Paule Poirier, présidente des Arts Visuels de la Baie à Petit-Rocher

Elle estime que les artistes et le public sont satisfaits.. Les gens qui viennent voir ces œuvres aiment les couleurs de l’Acadie , a-t-elle souligné.

Cette exposition reflète la culture locale, l'Acadie en quelques images.

Rendre l’art « plus accessible »

Les Arts Visuels de la Baie voient aussi dans ce projet un moyen de faire place à la relève artistique. On voulait sensibiliser les jeunes aux arts visuels, et rendre l’art plus accessible , a déclaré Marie-Paule Poirier.

Deux jeunes se sont d’ailleurs portés volontaires pour créer une œuvre.

L'œuvre des deux jeunes étudiantes Photo : Radio-Canada

Le vernissage de l'exposition a lieu jeudi en début d'après-midi au quai de Petit-Rocher.

D'après les informations de Marie-Andrée Leblond