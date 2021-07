Un camp de jour de planche à roulettes offert à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

L'École Snowboard/Skateboard Saguenay offre un camp de jour de deux semaines au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé.

Installé au Centre récréatif En équilibre à Chicoutimi depuis quelques années, le camp Skate Aventures s'est invité à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Le temps de deux semaines, les jeunes du secteur peuvent apprendre les rudiments de base de la planche à roulettes tout en ayant du plaisir.

C'est vraiment un essai qu'on fait à Métabetchouan, le camp de skate c'est quelque chose qui se déroule depuis quelques années à Chicoutimi, on fait ça tout l'été. On voulait voir la réponse des gens du Lac-Saint-Jean et à date, on est très content de cette réponse-là , a expliqué le responsable du camp, Kevin Boily.

Pour débutants ou planchistes plus avancés, plusieurs activités sont offertes afin que les jeunes puissent se développer. On fait toutes sortes de jeux qui vont toucher l'équilibre. On fait des parcours à obstacles, des balance board, on va jouer au basketball , a-t-il énuméré.

Le camp de jour de planche à roulettes se poursuit jusqu'au 16 juillet. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

Les participants apprécient beaucoup ce nouveau camp. Je trouve que c'est l'fun parce que je suis meilleur même si avant j'avais quelques techniques, maintenant j'en sais plus , a commenté l'un d'eux. J'aime beaucoup les personnes qui ne jugent pas. On est une grande communauté qui ne juge pas quand on se plante , s'est réjoui un autre.

Les organisateurs espèrent récidiver avec leur camp au Lac-Saint-Jean. On prend la température, on regarde la réponse des gens, on espère vraiment pouvoir revenir éventuellement , a-t-il espéré.

Selon un reportage de Kenza Chafik