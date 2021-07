Donald Trump lance une poursuite contre Facebook, Twitter et Google

Évincé des grands réseaux sociaux depuis l'assaut du Capitole survenu en janvier 2021, l'ex-président américain Donald Trump a annoncé mercredi qu'il lançait un recours collectif contre Facebook, Twitter et Google ainsi que leurs patrons respectifs.

[Mark Zuckerberg, Sundar Pichai et Jack Dorsey] mettent en œuvre une censure illégale et inconstitutionnelle , a indiqué Donald Trump lors d’un discours prononcé devant une foule à son club de golf de Bedminster, au New Jersey.

Nous exigeons [...] la fin du silence forcé , a-t-il ajouté.

Selon l’ancien locataire de la Maison-Blanche, il n'y a pas de meilleure preuve que les géants sont hors de contrôle que le fait qu'ils ont interdit le président des États-Unis en fonction [de leurs plateformes] .

Le milliardaire a expliqué avoir déposé sa plainte aux côtés d'une organisation qui promeut ses politiques défendant l'Amérique d'abord , l'America First Policy Institute. Cet élément pourrait d'ailleurs jouer contre lui, selon des spécialistes du droit.

Une plainte peu crédible

Selon Eric Goldman, professeur de droit spécialiste de la haute technologie à l'Université de Santa Clara, en Californie, la démarche de Donald Trump n'a aucune chance d'aboutir à quoi que ce soit.

Le Premier amendement de la Constitution américaine, qui défend la liberté d'expression, contraint seulement les acteurs publics, pas les organisations privées , a-t-il expliqué à l'Agence France-Presse.

Le professeur a étudié 61 plaintes similaires faites contre les réseaux sociaux, et il se dit convaincu que Donald Trump perdra .

Des actions collectives frivoles ne changeront pas le fait que les utilisateurs et utilisatrices ainsi que les présidents des États-Unis doivent respecter les règles qu'ils ont acceptées , plaide pour sa part Matt Schruers, président du lobby des géants de la technologie CCIA.

Nous sommes engagés dans un combat que nous allons gagner , a indiqué Donald Trump à la foule mercredi.

Les réseaux sociaux à la charge

Le républicain avait été exclu de Facebook et d'Instagram temporairement le 7 janvier 2021 pour avoir encouragé ses fans lors de l'attaque du Capitole à Washington la veille.

Le réseau social Twitter l'avait aussi évincé après ces événements survenus pendant la cérémonie de certification de la victoire de son rival Joe Biden.

De telles décisions étaient sans précédent, puisque Donald Trump était alors toujours le président des États-Unis.

Avant d'être banni, le milliardaire cumulait près de 89 millions d'abonnements sur son compte Twitter, 35 millions sur Facebook et 24 millions sur Instagram.