COVID-19 : 53 nouveaux cas et 1 nouveau décès en Saskatchewan

La victime est une personne dans la quarantaine, qui vivait au nord-ouest de la province.

À ce jour, 570 Saskatchewanais sont décédés des suites de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Les 53 nouveaux cas de COVID-19 déclarés en Saskatchewan portent le total provincial à 49 039 cas.

Les autorités indiquent que 319 cas sont considérés comme actifs.

La province compte désormais 48 150 guérisons.

Par ailleurs, 64 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 10 aux soins intensifs.

En date du 6 juillet, 2396 tests de dépistage ont été effectués en Saskatchewan, pour un total général de 927 628 depuis le début de la pandémie.

Concernant la présence du variant Delta en Saskatchewan, un point de presse se tiendra mercredi à 15 h par les autorités de la province.

Les 12 ans et plus admissibles à la seconde dose

En date du 7 juillet, 13 719 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Saskatchewan. Le nombre total de vaccins administrés dans la province est de 1 247 253 depuis le début de la campagne de vaccination. Un demi-million de Saskatchewanais sont maintenant entièrement vaccinés contre la maladie.

Selon le plus récent bilan, 71 % des Saskatchewanais de 12 ans et plus ont reçu leur première dose , et 49 % d’entre eux sont entièrement vaccinés.

Rappelons que tous les résidents de 12 ans et plus sont admissibles à la première et à la deuxième doses depuis mardi.

Ceux qui ont reçu leur première dose sont maintenant admissibles à recevoir leur deuxième dose après un intervalle de 28 jours.

Clinique de vaccination du Conseil tribal de Saskatoon : jusqu’au 30 juillet

La clinique de vaccination COVID-19 du Conseil tribal de Saskatoon (StatCan) au Centre SaskTel continue d’être ouverte aux personnes qui se présentent sans rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 30. Des changements d'heure sont possibles selon la disponibilité des doses.

La clinique de vaccination sera toutefois fermée toute la journée le lundi 12 juillet et le vendredi 16 juillet, en raison d’événements déjà prévus au Centre SaskTel.

La dernière journée de vaccination à cette clinique aura lieu le vendredi 30 juillet 2021 et prendra fin à 13 h .