L’école Sir John A. Macdonald de Markham changera de nom

Le conseil ( YRDSBYork Region District School Board ) explique dans un communiqué que la décision respecte sa politique sur le nom des écoles qui se fonde sur l’équité et tient compte de la culture de l’établissement, de son histoire et de ses réalisations.

Le premier ministre Macdonald a soutenu la création des pensionnats pour Autochtones. Son gouvernement a aussi adopté d’autres politiques qui ont eu des conséquences dramatiques sur les Premières Nations.

Le conseil scolaire note dans son communiqué que John A. Macdonald a également refusé la citoyenneté canadienne aux immigrants chinois et a appuyé une loi qui les a empêchés de voter jusqu’en 1946.

La présidente du conseil scolaire, Cynthia Cordova, affirme que la révision du nom des écoles vise à créer un milieu accueillant, sûr et inclusif pour tous les élèves.

Les élèves, le personnel et les familles des enfants qui fréquentent cette école peuvent être fiers de faire partie de ce processus d’apprentissage et de cet engagement communautaire envers l’équité, l’inclusion et la Vérité et réconciliation , soutien Mme Cordova.

La Première Nation des Chippewas de l’île Georgina sera consultée lors du choix du nouveau nom de l’école.