La santé publique veut convaincre les Manitobains hésitants de se faire vacciner

La population a demandé en suffisamment grand nombre les premières et deuxièmes doses de vaccin pour que la seconde étape du plan de réouverture provincial puisse avoir lieu. Des annonces à ce sujet sont prévues la semaine prochaine.

Or, pour que la troisième phase du plan de réouverture gouvernemental puisse se produire au début du mois de septembre, beaucoup plus de Manitobains devront être vaccinés cet été, selon le groupe de travail qui gère la campagne de vaccination.

À partir de maintenant, les progrès dans la province dépendront de la volonté des Manitobains d'obtenir une dose , souligne le coresponsable du groupe de travail, Johanu Botha, lors d’une conférence de presse mercredi.

Le Manitoba cherche à inoculer 80 % de la population âgée de 12 ans et plus avec une première dose de vaccin, et plus de 75 % avec la deuxième dose d’ici la fête du Travail.

En résumé, dit Johanu Botha, la vitesse [de l’administration des vaccins] dépendra de la demande .

Pour la première fois, notre approvisionnement en vaccins dépassera la demande quotidienne. […] Dans les prochaines semaines, nous allons recevoir plus de 405 000 doses , explique-t-il.

Nous pouvons seulement injecter des vaccin lorsque des personnes se trouvent dans les centres de vaccination, ajoute Johanu Botha. La balle est donc dans le camp des Manitobains.

À cette fin, la province organise un vaccin-o-thon le 14 juillet. Ce jour-là, toutes les supercliniques de la p rovince accueilleront seulement des personnes sans rendez-vous.

Lors de la conférence de presse, la médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, Joss Reimer, a tenté de répondre aux préoccupations qui surviennent fréquemment parmi les personnes qui hésitent à se faire vacciner.

La rapidité du développement du vaccin expliquée

La première préoccupation concerne la rapidité du développement du vaccin. Selon la Dre Reimer, il existe de la méfiance et de la peur à ce sujet. Certains croient à tort que certaines étapes ont été omises ou qu’il n’y a pas eu suffisamment de tests des produits.

Il est facile de comprendre pourquoi les gens se poseraient des questions à ce sujet, vu que dans d’autres situations, [le développement d’un vaccin] peut prendre des années , a-t-elle dit.

Cependant, a-t-elle assuré, aucune étape de développement n’a été omise.

Nous ne sommes pas partis de zéro, a-t-elle expliqué. Bien que ce coronavirus soit nouveau, nous avons déjà beaucoup d’expérience avec les coronavirus. Ainsi, deux semaines après la détection du virus, son génome avait été cartographié.

Des avancées énormes ont été faites dans ce domaine scientifique au cours des dernières années, selon la Dre Reimer. À titre d’exemple, il a fallu 13 ans pour cartographier le génome humain, ce qui a seulement été réalisé en 2003.

Joss Reimer est la médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19. Photo : La Presse canadienne / John Woods

En cartographiant le génome de la COVID-19, les chercheurs pouvaient déterminer quelle sorte de vaccin serait efficace.

Une collaboration internationale et un investissement gouvernemental sans précédent ont permis l’essai de nombreux vaccins candidats contre la COVID-19, ce qui améliorait les chances que certains soient efficaces, a poursuivi la Dre Reimer.

De plus, les technologies des vaccins existaient déjà. Les vaccins à vecteur viral, comme le vaccin d’AstraZeneca, sont utilisés depuis de nombreuses années.

Bien que la technologie de vaccins à ARN messager soit plus récente, elle est utilisée depuis 2011 dans le cadre d’essais de vaccins contre le cancer. Des vaccins contre la grippe et contre la rage utilisent aussi cette technologie.

La comparaison la plus simple que nous pouvons faire a indiqué Joss Reimer, c’est comparer le vaccin à un message. Même si le message est différent, nous savions déjà quelle enveloppe utiliser.

Le point sur la rapidité de l’approbation du vaccin

La Dre Reimer a aussi tenu à expliquer que le vaccin avait respecté tout le processus d’approbation normal de Santé Canada.

La rapidité avec laquelle le vaccin a été approuvé est le résultat de changements administratifs et non de changements dans les critères ou la quantité de données nécessaires, a -t-elle dit.

Au Canada, les vaccins sont approuvés en fonction de trois phases d’essai. La première permet de donner le vaccin à un nombre restreint de personnes pour examiner sa sécurité et ses effets secondaires.

Lors de la deuxième étape, le vaccin est fourni à un groupe de personnes plus grand et plus varié. Cela permet de s’assurer que le vaccin provoque une réaction immunitaire adéquate.

Le vaccin à ARN messager contre la COVID-19 de Moderna. Photo : offerte par Pfizer|Eduardo Munoz/Pool/Reuters

Lors de la troisième et dernière étape, le vaccin est donné à un groupe plus important de personnes afin de déterminer s'il est efficace dans la prévention d’infections.

Normalement, a expliqué Joss Reimer, les entreprises soumettent les données des trois phases au même moment. Dans le cas des vaccins contre la COVID-19, Santé Canada a examiné les données provenant de chaque phase au moment où elles ont été terminées.

De plus, ces approbations ont été traitées en priorité, selon elle.