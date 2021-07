Michel Charette dans une nouvelle série comique de François Avard

Intitulée Le domaine du possible, cette comédie sera diffusée l’hiver prochain sur TVA. Elle mettra en vedette l’acteur Michel Charette, qui a joué notamment dans District 31 et Les pays d’en haut.

Le domaine du possible sera signée par l’auteur et scénariste François Avard, qui a créé Les Bougon – C’est aussi ça la vie, en plus d’avoir coécrit Les beaux malaises avec l’humoriste Martin Matte.

Le bonheur sera-t-il dans le pré?

La série racontera l'histoire d'un enseignant au secondaire qui décide de tout quitter pour s'acheter une fermette en campagne.

Elle sera produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau, d'Aetios Productions.

Retrouver François après l’extraordinaire aventure des Bougon est un plaisir pour Michel et moi , a expliqué par communiqué Fabienne Larouche, qui produit aussi District 31.

Le talent de Michel Charette dans son premier rôle-titre dans une comédie permettra aux téléspectateurs d’observer la quête du bonheur sous un autre jour, puisque l’écriture de François n’a pas fini de nous faire rire… jaune! a-t-elle ajouté.