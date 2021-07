Cinq ans après son lancement, le jeu mobile Pokémon Go continue de compter sur une horde d’adeptes fidèles qui a permis à son développeur d’engranger des revenus records en 2020, malgré la pandémie, selon des chiffres de Sensor Tower.

Ses joueurs et joueuses ont dépensé plus de 5 milliards $ US (6,2 milliards $ CA) dans la chasse aux Pokémon depuis sa sortie le 6 juillet 2016, selon ce qu’a indiqué la firme d’analyse dans un billet de blogue publié mardi.

De ces revenus, 1,3 milliard $ US (1,62 milliard $ CA) ont été réalisés en 2020. Les chiffres sont en hausse constante depuis le début et la première moitié de l’année 2021 semble indiquer que cette tendance va se maintenir.

Sensor Tower avance que les mises à jour régulières au jeu et l’ajout de nouveaux Pokémon à attraper pourraient expliquer l’attrait que réussit encore à susciter l’application mobile.

C’est aux États-Unis que Pokémon Go génère le plus de profits, suivi du Japon et de l’Allemagne. À ce jour, l’application a été téléchargée quelque 632 millions de fois.