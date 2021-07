Le projet de l'urgence de l'hôpital de Jonquière passe en phase de conception

Tel que le laissait entendre dernièrement le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé , le projet d’agrandissement et de réaménagement de l’urgence de l’Hôpital de Jonquière passe en phase de conception.

L'annonce officielle a été faite mercredi par la députée de Chicoutimi et ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, au nom de son collègue.

Selon le communiqué, cette autorisation permettra l’engagement des professionnels ainsi que la réalisation du concept et des plans et devis préliminaires. Cette étape vise à préciser la portée des travaux à entreprendre, de même que les coûts à prévoir.

Le projet d’agrandissement et de réaménagement consiste à offrir des locaux répondant aux normes, à résoudre les problèmes d’exiguïté ainsi qu’à améliorer les liens de proximité et l’organisation fonctionnelle des secteurs de l’urgence et de l’admission , est-il précisé. Il représente un ajout d’environ 2225 m2.

Les travaux permettront aussi une organisation des services qui tiendront compte de l’arrivée du dossier patient informatisé et de l’augmentation de l’informatisation du service.

Andrée Laforest fière

Le projet d’agrandissement et de réaménagement de l’urgence de l’hôpital de Jonquière me tient particulièrement à cœur et je suis très fière que notre gouvernement autorise la phase de conception, a fait savoir Andrée Laforest. Les travaux visent notamment à réaménager les lieux de manière mieux adaptée à la réalité des besoins actuels et à venir dans ma belle région.

Christian Dubé avait fourni cette assurance dans une réponse écrite à une question du député péquiste de Jonquière Sylvain Gaudreault.

À la fin du mois d'avril, le comité des usagers de l'hôpital de Jonquière avait demandé au gouvernement Legault d'accélérer le projet de reconstruction de l'urgence du centre hospitalier.

Toujours au début du mois de juin, le ministre Dubé et le premier ministre, François Legault, avaient discuté ensemble de la modernisation et de l'agrandissement de certains hôpitaux au Québec, dont celui de Chicoutimi.