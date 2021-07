Urgent besoin d’intimité s’installe tout l’été au Théâtre de l’Île

Après la fermeture des salles et le rendez-vous écourté avec Dans le bleu ce printemps, Urgent besoin d’intimité lance la saison 2021-2022 du Théâtre de l’Île en humour. La salle accueillera les spectateurs dont le nombre variera d’une représentation à l’autre en fonction de la distanciation entre les bulles familiales.

Pour sa première expérience à la mise en scène d’une pièce d’été, Caroline Yergeau a voulu insister sur le comique des situations, mais aussi la vérité entre les relations [unissant les personnages] .

Les comédiens Jonathan Charlebois et Caroline Lefebvre tiennent les rôles de Stéphane et Odile. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Dans ce texte de Chantal Cadieux, les comédiens Chantale Richer et Carol Beaudry incarnent Jean et Rachel, qui ne savent que faire de leurs enfants, Stéphane et Odile, âgés de 25 et 26 ans et vivant encore sous leur toit. Avides de retrouver une vie amoureuse intime, les parents essaient par tous les moyens de faire passer le message à leurs deux Tanguy .

C’est vraiment un beau texte. Oui, c’est une comédie. Oui, il y a de l’humour. Mais il y a aussi beaucoup de sensibilité. Une citation de :Caroline Yergeau, metteure en scène

On a établi des duos surtout père-fils, puis mère-fille, et l’énergie qui est présente entre les duos parent-enfant est vraiment extraordinaire , décrit Caroline Yergeau. Ça crée des moments d’humour qui ne sont même pas écrits. On a réussi à aller chercher davantage d’humour dans les relations entre les personnages.