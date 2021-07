Dominique Fils-Aimé et Laura Niquay participent à 31 spectacles - 31 femmes

Pendant tout le mois d’août, le Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme accueillera l’événement 31 spectacles - 31 femmes. Les chanteuses Dominique Fils-Aimé et Laura Niquay figurent parmi les artistes de la programmation.

Du 1er au 31 août, un spectacle sera présenté tous les jours. En plus d’être gratuits, les différents événements ne nécessitent pas que le public se procure des billets à l’avance. Toutes les représentations débuteront à 17 h 30 et dureront de 30 à 60 minutes chacune. Les spectacles seront présentés à l’extérieur, devant l’entrée du théâtre ou sur la mezzanine.

La diversité sous toutes ses formes

Le public pourra découvrir autant du chant que de la danse, du théâtre ou du cirque.

La diversité est au cœur de cette programmation. Celles des disciplines d’abord, mais aussi la diversité des origines, des influences et des générations. Des femmes talentueuses qui portent une œuvre, une parole, une démarche singulière et puissante , a souligné David Laferrière, directeur général et artistique du Théâtre Gilles-Vigneault, dans un communiqué.

Vanille et Anachnid sur scène

En musique, le public pourra notamment entendre Vanille (3 août), Anachnid (15 août), San James (4 août), Naya Ali, Noé Lira (29 août) et Marie Davidson & L’Œil Nu (9 août).

Côté cirque, Les sœurs Kif-Kif monteront sur les planches avec leur spectacle Côté confiture (14 août), et l’artiste Anouck Vallée-Charest présentera Annetta et Gustave (6 août).

Pour les amatrices et amateurs de danse, il y aura entre autres le collectif Zeugma qui proposera l'œuvre Aube (27 août), tandis que l’artiste Audrey Gaussiran se produira avec sa création Ctrl:N (20 août).